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Блог

Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

Народний депутат України

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
747
Блог |

Голові НБУ готується підозра: Пишний повинен написати заяву про відставку

Очільник НБУ Андрій Пишний. Ілюстративне фото
Очільник НБУ Андрій Пишний. Ілюстративне фото. Джерело: НБУ

Про те, що відносно скоро буде підозра голові НБУ не те що є секретом. Як мінімум були два кейси, де активно це обговорювалось (якщо ви слідкували за роботою нашої ТСК, то здогадались).

Але НацБанк це дуже важлива інституція. Де процедура звільнення зараз прописана так, щоб мінімізувати будь-який політичний вплив та тиск. Тож правильно зараз буде побачити заяву про власну відставку від Голови НБУ Андрія Пишного. В такому випадку Рада її зможе вже у наступний понеділок 26 жовтня (проголосувати – Ред.). Виконувати обов'язки перший заступник НБУ Сергій Ніколайчук. Він же є наймовірнішим кандидатом на постійну посаду.

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Джерело:Фейсбук Ярослава Железняка
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