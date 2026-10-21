Про те, що відносно скоро буде підозра голові НБУ не те що є секретом. Як мінімум були два кейси, де активно це обговорювалось (якщо ви слідкували за роботою нашої ТСК, то здогадались).

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Але НацБанк це дуже важлива інституція. Де процедура звільнення зараз прописана так, щоб мінімізувати будь-який політичний вплив та тиск. Тож правильно зараз буде побачити заяву про власну відставку від Голови НБУ Андрія Пишного. В такому випадку Рада її зможе вже у наступний понеділок 26 жовтня (проголосувати – Ред.). Виконувати обов'язки перший заступник НБУ Сергій Ніколайчук. Він же є наймовірнішим кандидатом на постійну посаду.

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