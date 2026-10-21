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"Глибоко занепокоєні": в Єврокомісії закликали Starlink терміново повністю відновити роботу для України

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
585
"Глибоко занепокоєні": в Єврокомісії закликали Starlink терміново повністю відновити роботу для України
Starlink. Ілюстративне фото

Європейська комісія вимагає, щоб компанія SpaceX терміново й у повному обсязі відновила роботу супутникового зв’язку Starlink на території України. У Брюсселі наголосили на критичній важливості сервісу як для українських військових, так і для цивільних потреб.

Також європейці розповіли, що рішення сповільнити роботу Starlink "викликає глибоке занепокоєння". З відповідною заявою на брифінгу в Брюсселі виступив представник Єврокомісії з питань оборони та космосу Тома Реньє, повідомляє "Радіо Свобода".

Загроза для оборони та захисту цивільного населення

У Єврокомісії наголосили, що стабільний супутниковий зв’язок безпосередньо впливає на здатність України захищатися від агресії та забезпечувати безпеку населення.

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"Останні повідомлення про те, що Starlink сповільнив надання послуг в Україні, викликають глибоке занепокоєння і не відповідають тому, як компанія надавала ці послуги раніше. SpaceX має терміново повністю відновити надання послуг для України", – заявив Реньє.

Представник ЄС додав, що Starlink необхідний Україні для підтримання безперервного зв’язку між військовими підрозділами, управління захисними безпілотниками на фронті, а також забезпечення зв’язку для захисту цивільного населення.

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск нібито з власної ініціативи розпорядився урізати можливості військового пакета супутникового зв’язку Starshield, який надають Україні. Водночас його дії могли бути заздалегідь не узгоджені з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Сенаті США вимагають перевірити дії Міністерства оборони США та його очільника Піта Гегсета через проблеми із системами супутникового зв’язку Starlink. Зокрема, йдеться про обмеження систем Starshield, з якими зіткнулися українські військові.

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