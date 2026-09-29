Глава ЦРУ Джон Реткліфф під час поїздки до Москви наприкінці серпня передав російському керівництву оцінку американських спецслужб щодо війни проти України. Американська розвідка вважає, що якщо РФ продовжить війну проти України, її економіка зрештою не витримає. В результаті Росія програє і на неї чекає такий самий крах, якого зазнав Радянський Союз.

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Про це пише FAZ. Видання посилається на інформацію високопоставленого дипломата, обізнаного із брифінгами ЦРУ для західних партнерських спецслужб після поїздки Реткліффа.

Що Реткліфф передав Москві

Після візиту Реткліффа з'являлися різні версії щодо мети його поїздки. Зокрема, припускали, що глава ЦРУ міг попередити російське керівництво про небезпеку розширення війни на країни НАТО та закликати Москву не випробовувати готовність Альянсу реагувати на такі дії. Також була версія, що президент США Дональд Трамп вирішив активніше залучити самого керівника ЦРУ до переговорів щодо України, після того, як його спецпредставник Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер не змогли досягти бажаного результату.

Однак, за словами джерела FAZ, справжня мета була іншою. Реткліфф насправді привіз до Москви оцінку американських спецслужб щодо перспектив Росії у війні проти України.

Американська розвідка вважає, що військова ситуація поступово наближається до патової. Росія не може домогтися вирішального результату на фронті, тоді як Україна продовжує завдавати ударів по цілях у глибокому тилу РФ.

Однак, основною проблемою для Москви стає економіка. За оцінкою, яку Реткліфф передав Кремлю, російська економіка зрештою не витримає навантаження від війни та зазнає краху за сценарієм, подібним до того, який пережив Радянський Союз наприкінці холодної війни.

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Разом із цим Москва нібито отримала ще один сигнал: американська політика щодо України формується з урахуванням цієї оцінки. Тому Кремлю не варто розраховувати на те, що Трамп у якийсь момент відмовиться від підтримки Києва.

Вимога США до Росії, за даними FAZ, зводилася до одного – сісти за стіл переговорів.

У Кремлі можуть розраховувати на зимовий наступ

Ця стаття у FAZ з'явилася після зустрічі міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Їхня розмова тривала близько 20 хвилин. Під час зустрічі Вадефуль закликав Москву "відмовитися від небезпечного шляху ескалації щодо Німеччини, Європи та НАТО".

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Німецький міністр також заявив, що повернення до конструктивних відносин із Росією можливе лише за умови завершення війни проти України.

Водночас серед німецьких дипломатів є серйозні сумніви, що Путін приїде на саміт G20 у Маямі в грудні. FAZ зазначає, що у Кремлі можуть розраховувати здобути певні військові успіхи цієї зими. У такому разі Москва спробує використати їх для посилення власної позиції за столом переговорів.

Як повідомляв OBOZ.UA, після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви російські війська активізували ракетні та дронові атаки на Україну. Їхніми цілями є цивільна інфраструктура, зокрема об’єкти енерго- та водопостачання, супермаркети та продовольчі склади.

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