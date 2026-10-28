Генсек ООН призначив російського дипломата помічником з питань розмінування і поліції: що відомо про Гліба Десятникова

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш призначив своїм новим помічником російського дипломата Гліба Десятникова. Росіянин займатиметься питаннями протимінної діяльності і роботою поліцейських сил у рамках миротворчих операцій.

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Про призначення стало відомо з повідомлення на офіційному сайті ООН. Десятников працює у російській системі закордонних справ вже понад 30 років.

Що відомо

"Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш сьогодні оголосив про призначення Гліба Десятникова з Російської Федерації помічником Генерального секретаря з питань протимінної діяльності та поліції в Департаменті миротворчих операцій (DPO). Десятніков має понад 35 років досвіду роботи в міжнародних відносинах, політичних справах та питаннях безпеки в урядових колах, багатосторонній дипломатії та регіонах, що постраждали від конфліктів", – наголошувалося у повідомленні.

Новоспечений помічник генсека ООН має також тривалий досвід відстоювання на міжнародній арені інтересів держави, яка такі конфлікти повсякчас розв'язує та веде: він десятиліттями працює у російській системі закордонних справ, зокрема, й від приходу до влади російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з офіційною довідкою ООН, Десятников з 2018 року обіймає посаду посла Російської Федерації в Йорданському Хашимітському Королівстві. До того, у 2010-2018 роках, він був заступником директора Департаменту Близького Сходу та Північної Африки МЗС РФ, а з 1997-го по 2000-й, працював у посольстві Росії в Йорданії

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"Між 1994 і 1997 роками він також здійснив кілька відряджень до Спеціальної комісії Організації Об'єднаних Націй з питань Іраку (ЮНСКОМ)", – заявили в ООН.

Там додали, що Десятников має ступінь магістра міжнродних відносин, яку здобув у Московському державному інституті міжнародних відносин і що він вільно володіє англійською та арабською мовами.

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