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Генсек ООН призначив російського дипломата помічником з питань розмінування і поліції: що відомо про Гліба Десятникова

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
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Генсек ООН призначив російського дипломата помічником з питань розмінування і поліції: що відомо про Гліба Десятникова
Гутерреш призначив своїм помічником російського дипломата. Джерело: росмедіа

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш призначив своїм новим помічником російського дипломата Гліба Десятникова. Росіянин займатиметься питаннями протимінної діяльності і роботою поліцейських сил у рамках миротворчих операцій.

Про призначення стало відомо з повідомлення на офіційному сайті ООН. Десятников працює у російській системі закордонних справ вже понад 30 років.

Що відомо

"Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш сьогодні оголосив про призначення Гліба Десятникова з Російської Федерації помічником Генерального секретаря з питань протимінної діяльності та поліції в Департаменті миротворчих операцій (DPO). Десятніков має  понад 35 років досвіду роботи в міжнародних відносинах, політичних справах та питаннях безпеки в урядових колах, багатосторонній дипломатії та регіонах, що постраждали від конфліктів", – наголошувалося у повідомленні.

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Генсек ООН призначив російського дипломата помічником з питань розмінування і поліції: що відомо про Гліба Десятникова

Гліб Десятников. Джерело: росмедіа

Новоспечений помічник генсека ООН має також тривалий досвід відстоювання на міжнародній арені інтересів держави, яка такі конфлікти повсякчас розв'язує та веде: він десятиліттями працює у російській системі закордонних справ, зокрема, й від  приходу до влади  російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з офіційною довідкою ООН, Десятников з 2018 року обіймає посаду посла Російської Федерації в Йорданському Хашимітському Королівстві. До того, у 2010-2018 роках, він  був заступником директора Департаменту Близького Сходу та Північної Африки МЗС РФ, а з 1997-го по 2000-й, працював у посольстві Росії в Йорданії

"Між 1994 і 1997 роками він також здійснив кілька відряджень до Спеціальної комісії Організації Об'єднаних Націй з питань Іраку (ЮНСКОМ)", – заявили в ООН.

Там додали, що Десятников має ступінь магістра міжнродних відносин, яку здобув у Московському державному інституті міжнародних відносин і що він вільно володіє англійською та арабською мовами.

Як повідомляв OBOZ.UA,  раніше в ООН визнали торгівлею людьми вербування Росією іноземців для війни.

Окрім того, Комісія ООН назвала удари Росії по енергетиці України злочинами проти людяності.

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