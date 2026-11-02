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Ексдиректор ЦРУ про Буданова: Його оцінки допомагають зрозуміти динаміку війни

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
2,2 т.
Ексдиректор ЦРУ про Буданова: Його оцінки допомагають зрозуміти динаміку війни
Кирило Буданов керівник Офісу президента України. Джерело: УНІАН

Прямота та відвертість Кирила Буданова дозволяють отримувати об’єктивні оцінки військової ситуації, необхідні для розуміння перебігу війни. Саме ці якості нинішнього керівника Офісу президента особливо цінує колишній директор ЦРУ, американський генерал Девід Петреус.

Про це він розповів на YouTube-каналі SPY, коментуючи перехід Буданова з ГУР до Офісу президента.

"Я досить добре знаю генерала Буданова. Зазвичай я зустрічався з ним щоразу, коли бував у країні, і дуже цінував його оцінки. Він досить прямий і дуже відвертий. І вам потрібні саме такі аналіз та оцінка, якщо ви намагаєтеся зробити висновки про динаміку в подібній ситуації", – сказав Петреус.

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На переконання генерала, президент Зеленський отримав поруч із собою людину, яка глибоко розуміє військову ситуацію та особливості проведення операцій.

Ексдиректор ЦРУ також пригадав своє перше знайомство з Будановим, яке відбулося під час відеозв’язку. За словами Петреуса, його та інших учасників розмови здивувало, що тодішній керівник ГУР перебував не в кабінеті, а безпосередньо поблизу кордону з Росією, де особисто керував однією з перших операцій із виходу українських сил на територію РФ.

Нагадаємо, 31 жовтня під час розмови з американськими сенаторами Кирило Буданов заявив, що посилення російських атак на цивільну та критичну інфраструктуру України не змінює ситуації на фронті. Він також наголосив на необхідності посилення систем раннього попередження про повітряні загрози для захисту населення в зимовий період.

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