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Гендиректор ДТЕК Тімченко звернувся до міжнародних партнерів для посилення ППО

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
18
Гендиректор ДТЕК Тімченко звернувся до міжнародних партнерів для посилення ППО
Зруйнована російськими обстрілами електростанція. Ілюстративне фото. Джерело: Matthew Goddard

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України, щоб захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак та забезпечити електроенергією мільйони українців.

Про це він заявив під час зустрічі з іноземними журналістами.

За його словами, журналісти BBC відвідали одну з теплоелектростанцій ДТЕК, де побачили руйнування, масштаби яких були одними з найбільших за п’ять років війни.

Тімченко наголосив, що наслідки цих атак відчувають українські родини, які напередодні зими змушені годинами залишатися без світла та опалення.

"Наші енергетики борються за відновлення того, що руйнує росія. Але стійкість не може замінити захист", – зазначив очільник ДТЕК.

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Він підкреслив, що посилення української ППО необхідне не лише для захисту енергетичних об’єктів, а й для забезпечення нормального життя мільйонів людей.

"Саме тому наше послання партнерам України дуже просте: дайте нам ППО для захисту нашої енергосистеми, і ви захистите повсякденне життя мільйонів людей", – підсумував Тімченко.

Раніше він повідомляв, що зараз ДТЕК Ріната Ахметова бореться за виживання людей та всієї країни взимку.

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Російські обстрілиДТЕКППОУкраїнаЕнергетика
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