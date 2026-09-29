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"Гарна ідея": Трамп відповів, чи пропонував Китаю купити американську зброю

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 хв
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"Гарна ідея": Трамп відповів, чи пропонував Китаю купити американську зброю
Зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не обговорював із Пекіном продаж американської зброї, однак назвав таку можливість потенційно вдалою ідеєю. Його слова пролунали після заяви посла США в Китаї Девіда Пердью. Він розповів, що американський лідер нібито порушував це питання під час переговорів із Сі Цзіньпіном.

 

 

Про це посол заявив в ефірі Fox News. Інформацію оприлюднило видання The Hill.

 

Глава Білого дому заявив, що не чув про таку ініціативу, і заперечив, що це питання обговорювали під час його зустрічі із Сі Цзіньпіном. Водночас Трамп припустив, що Китай міг би захотіти придбати американську військову техніку, оскільки США виробляють краще озброєння.

 

"Я ніколи про таке не чув. Мені не потрібно його запитувати. Ви маєте на увазі, що ми збираємося продавати? Ні, вони, ймовірно, хотіли б купити, тому що ми виробляємо краще обладнання, ніж вони. Тож, можливо, це гарна ідея. Але ми цього не обговорювали", – сказав президент США.

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Він також припустив, що Пердью міг говорити не про продаж зброї Китаю, а про американські поставки озброєння Тайваню.

 

Девід Пердью висловився про переговори Трампа із Сі Цзіньпіном в ефірі програми Fox News Sunday. Американський президент порушував питання продажу зброї Китаю, попри тривалу напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

 

Пердью також розповів, що Трамп наголошував на практиці продажу американського озброєння різним країнам світу. Водночас посол заперечив припущення, що США затримують постачання зброї Тайваню, намагаючись уникнути загострення відносин із Китаєм.

 

Трамп демонструє тверду позицію щодо Тайваню, а сторони продовжать обговорювати питання американських продажів озброєння острову.

 

Питання постачання американської зброї Тайваню залишається одним із чутливих аспектів відносин між Вашингтоном і Пекіном. США підтримують здатність острова захищатися від потенційної китайської агресії, водночас офіційно не визнаючи Тайвань незалежною державою.

 

Китай вважає Тайвань своєю територією та не виключає застосування сили для встановлення контролю над ним. Американські поставки озброєння острову спрямовані, зокрема, на посилення його обороноздатності та стримування можливого вторгнення.

 

Трамп позитивно оцінив свою останню зустріч із Сі Цзіньпіном. Оцінюючи переговори за десятибальною шкалою, він заявив, що поставив би їм 12 балів, назвавши зустріч дуже шанобливою та успішною.

 

Також американський президент підтвердив, що до кінця 2026 року планує ще двічі зустрітися з китайським лідером. Перша зустріч має відбутися в Китаї під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в листопаді, а друга – на саміті G20 у Маямі в грудні.

 

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном пропонував йому придбати американську зброю.Разом з тим очільник Білого дому нагадав, що Вашингтон продає американське озброєння й іншим країнам.

 

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