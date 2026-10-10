"Ганьба": Трамп образився, що йому не дали Нобелівську премію миру, і пообіцяв, що США "цього не забудуть"

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Як склалася доля непублічних синів Ніни Матвієнко та де зараз живуть її онучки. ФотоЯк склалася доля непублічних синів Ніни Матвієнко та де зараз живуть її онучки. ФотоУкраїні потрібно готуватися до сценарію, коли європейська єдність може бути зруйнована. Як мінімізувати ризики для країни? Інтерв’ю з КулебоюУкраїні потрібно готуватися до сценарію, коли європейська єдність може бути зруйнована. Як мінімізувати ризики для країни? Інтерв’ю з КулебоюСили оборони відмінусували ще 1420 окупантів, спалили 50 артсистем і 6 засобів ППО армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1420 окупантів, спалили 50 артсистем і 6 засобів ППО армії РФ: дані ГенштабуВідключення електроенергії в УкраїніВ Україні ввели нові графіки відключення: де та як довго не буде світлаЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиУ Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є загиблі і постраждалі. Фото і відеоУ Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є загиблі і постраждалі. Фото і відеоУ російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відеоУ російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео"Обмін думками був плідним": Віткофф розповів про результати зустрічі представників України, США та Європи в Маямі"Обмін думками був плідним": Віткофф розповів про результати зустрічі представників України, США та Європи в МаяміОкупанти запустили по Україні 160 БпЛА, сили ППО знешкодили 117 цілей: наслідки в областях. ФотоОкупанти запустили по Україні 160 БпЛА, сили ППО знешкодили 117 цілей: наслідки в областях. Фото"Вічний біль та вічна слава": на війні загинув сержант бригади "Кара-Даг". Фото"Вічний біль та вічна слава": на війні загинув сержант бригади "Кара-Даг". Фото

"Ганьба": Трамп образився, що йому не дали Нобелівську премію миру, і пообіцяв, що США "цього не забудуть"

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 375
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп знову образився щодо рішення присудити цьогорічну Нобелівську премію миру іншій людині та назвав його ганебним. Він заявив, що це стало плямою на репутації Норвегії, і попередив, що Америка цього не забуде.

Про це глава Білого дому заявив під час виступу на мітингу, повідомляє BBC. Американський лідер нагадав про свої заяви щодо врегулювання міжнародних конфліктів і поставив під сумнів авторитет премії.

Трамп розкритикував Нобелівський комітет

Як і торік, Трамп висловив невдоволення тим, що не отримав Нобелівську премію миру, а цьогорічне рішення комітету він назвав "ганебним і сором'язливим". Уже за кілька годин після оголошення лауреата він заявив, що ніколи не чув про переможницю та назвав її загадковою постаттю.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 26,0 т.
"Подарунки Путіну не спрацюють на мир": Зеленський назвав дозвіл РФ продавати нафту "інвестицією у війну"
icon 26,0 т.
"Подарунки Путіну не спрацюють на мир": Зеленський назвав дозвіл РФ продавати нафту "інвестицією у війну"
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 15,9 т.
Трамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним: про що він домовився з диктатором РФ
icon 15,9 т.
Трамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним: про що він домовився з диктатором РФ
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 14,3 т.
Трамп відреагував на критику Зеленського щодо дизельної угоди і подякував Путіну
icon 14,3 т.
Трамп відреагував на критику Зеленського щодо дизельної угоди і подякував Путіну

"Це незгладима пляма на країні Норвегія. Ми не забудемо", – підкреслив він.

Під час виступу перед прихильниками президент США знову заявив, що йому вдалося врегулювати вісім воєн. Також Трамп висловив упевненість, що найближчим часом зможе завершити ще два конфлікти (в Ірані та між Росією й Україною).

"Нобелівська премія миру була назавжди дискредитована жменькою радикальних ідеологів, які є антидемократами та справжніми ворогами цивілізації", – обурено додав він.

Нагадаємо, 9 жовтня стало відомо лауреата Нобелівської премії миру. Нею стала Наванетем "Наві" Піллей за її зусилля з просування миру та міжнародного права.. Відомо, що жінка має індійське, тамільське походження та обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини у 2008–2014 роках.

Як повідомляв OBOZ.UA, одним із претендентів на нагороду у 2025 році був Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про власну участь у врегулюванні міжнародних конфліктів. Він наголошував, що сприяв завершенню семи воєн, завдяки чому, на його думку, заслуговує на цю нагороду.

Кандидатуру Трампа висували кілька країн, серед яких – Ізраїль, Пакистан та Камбоджа. Однак, за даними букмекерів, шанси американського політика на перемогу становили 6%.

Схожі теми
Нобелівська преміяСШАпрезидентНорвегіяДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись