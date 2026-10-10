"Ганьба": Трамп образився, що йому не дали Нобелівську премію миру, і пообіцяв, що США "цього не забудуть"

Президент США Дональд Трамп знову образився щодо рішення присудити цьогорічну Нобелівську премію миру іншій людині та назвав його ганебним. Він заявив, що це стало плямою на репутації Норвегії, і попередив, що Америка цього не забуде.

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Про це глава Білого дому заявив під час виступу на мітингу, повідомляє BBC. Американський лідер нагадав про свої заяви щодо врегулювання міжнародних конфліктів і поставив під сумнів авторитет премії.

Трамп розкритикував Нобелівський комітет

Як і торік, Трамп висловив невдоволення тим, що не отримав Нобелівську премію миру, а цьогорічне рішення комітету він назвав "ганебним і сором'язливим". Уже за кілька годин після оголошення лауреата він заявив, що ніколи не чув про переможницю та назвав її загадковою постаттю.

"Це незгладима пляма на країні Норвегія. Ми не забудемо", – підкреслив він.

Під час виступу перед прихильниками президент США знову заявив, що йому вдалося врегулювати вісім воєн. Також Трамп висловив упевненість, що найближчим часом зможе завершити ще два конфлікти (в Ірані та між Росією й Україною).

"Нобелівська премія миру була назавжди дискредитована жменькою радикальних ідеологів, які є антидемократами та справжніми ворогами цивілізації", – обурено додав він.

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Нагадаємо, 9 жовтня стало відомо лауреата Нобелівської премії миру. Нею стала Наванетем "Наві" Піллей за її зусилля з просування миру та міжнародного права.. Відомо, що жінка має індійське, тамільське походження та обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини у 2008–2014 роках.

Як повідомляв OBOZ.UA, одним із претендентів на нагороду у 2025 році був Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про власну участь у врегулюванні міжнародних конфліктів. Він наголошував, що сприяв завершенню семи воєн, завдяки чому, на його думку, заслуговує на цю нагороду.

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Кандидатуру Трампа висували кілька країн, серед яких – Ізраїль, Пакистан та Камбоджа. Однак, за даними букмекерів, шанси американського політика на перемогу становили 6%.