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FT: Віткофф і Кушнер зіграли на руку Путіну у переговорах

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
3,4 т.
FT: Віткофф і Кушнер зіграли на руку Путіну у переговорах
Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Джерело: TRT World/Х

Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, порушивши питання про майбутню архітектуру безпеки Європи ще до досягнення перемир’я в Україні, фактично допомогли Росії посилити свої позиції. Такий підхід може дати Кремлю додаткові важелі впливу на європейську підтримку України та поглибити розбіжності між Європою і Сполученими Штатами.

Про це пише Financial Times, аналізуючи результати переговорів щодо завершення російсько-української війни. Видання звертає увагу на те, що обговорення ширших питань європейської безпеки відповідає давнім вимогам Москви.

Як переговори зіграли на користь Кремля

Російський диктатор Володимир Путін уже тривалий час вимагає усунути так звані "корінні причини" війни. Серед них Москва називає чинну систему європейської безпеки, зокрема мережу міжнародних організацій, угод і правил, які, за твердженнями Кремля, нібито загрожують суверенітету Росії.

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Водночас європейські лідери наполягають на іншій послідовності дій: спочатку має бути досягнуте припинення вогню в Україні, а вже після цього можна обговорювати майбутні безпекові домовленості. Якщо погодитися на вимоги Москви до початку перемир’я, це означатиме прийняття російського підходу до переговорного процесу.

Представники Дональда Трампа, зі свого боку, запевняють, що домовленості щодо України неможливі без участі Європи. Вони також заявляють, що європейські країни долучаться до наступного раунду переговорів. Однак Росія, як і раніше, негативно ставиться до їхньої участі.

"Вони зіграли на руку Путіну, і це лише додасть йому сміливості", – наводить FT слова Джона Лоу з аналітичного центру Nest Centre.

Автор матеріалу наголошує, що прагнення Москви переглянути порядок, сформований після завершення Холодної війни, відвертає увагу від головного – незаконного російського вторгнення в Україну.

Які ризики це створює для України та Європи

За оцінкою видання, початок дискусії про перебудову системи європейської безпеки ще до укладення перемир’я може надати Кремлю додаткові можливості для тиску на Європу. Зокрема, йдеться про протидію довгостроковій фінансовій і військовій підтримці України, а також можливому розміщенню європейських військових на українській території.

Крім того, обговорення змін до архітектури безпеки може загострити суперечності між Європою та США. Це відбувається на тлі підготовки Вашингтона до скорочення власного внеску в європейську оборону та сумнівів щодо готовності Трампа дотримуватися принципу колективної безпеки НАТО.

Водночас автор статті зазначає, що європейські країни мають простір для власних рішень. На його думку, важко уявити, що Росія зможе змусити їх демонтувати чинну систему безпеки. Однак залишається відкритим питання, чи вдасться Москві ще більше послабити прихильність Трампа до НАТО.

Нагадаємо, після переговорів американських представників із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві стало відомо, що зустріч не змінила позиції Кремля щодо війни проти України. За даними Bloomberg, Москва продовжує наполягати на власних умовах завершення війни.

Як писав OBOZ.UA, під час переговорів в Абу-Дабі американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер фактично підтримали підхід, на якому наполягала Москва. Він передбачає одночасне обговорення всіх питань, пов’язаних із війною та майбутнім України, без чіткої послідовності кроків.

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