Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським та українським посадовцям, що хоче досягти мирної угоди між Україною та Росією на початку січня 2027 року. Вашингтон прагне завершити переговори до того, як демократи отримають контроль над Конгресом США.

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Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із перебігом обговорень. За їхніми словами, американська сторона останніми днями активізувала контакти з представниками Києва, Москви та європейських столиць, наполягаючи на прискоренні переговорного процесу.

Політичні зміни у США

На початку цього місяця спеціальний представник Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер відновили переговори з Україною та Росією в Абу-Дабі. Цьому передувала восьмимісячна перерва, спричинена війною в Ірані.

Водночас Республіканська партія Трампа втратила контроль над обома палатами Конгресу США за підсумками проміжних виборів. Очікується, що демократи намагатимуться посилити підтримку України та збільшити тиск на Москву.

Цього тижня Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Після переговорів американський президент заявив, що його російський колега нібито дав зрозуміти, що Москва готова до миру.

Крім того, Віткофф і Кушнер протягом останніх днів провели низку зустрічей із російськими, українськими та європейськими посадовцями в Москві, Дубліні та Берліні. За словами співрозмовників FT, під час цих контактів американці передавали сигнал про необхідність термінового просування переговорів.

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Один із європейських чиновників після зустрічі з американськими представниками заявив, що Вашингтон активно тисне на сторони.

"Американці сильно тиснуть, і є певне занепокоєння, що для досягнення бодай якоїсь угоди Україні доведеться піти на значні поступки", – сказав він.

Інший європейський посадовець коротко охарактеризував ситуацію: "Американці поспішають, Путін – ні".

Ризик поступок Києва

Прискорення переговорів посилило занепокоєння в Києві. Українські посадовці побоюються, що Володимира Зеленського можуть змусити погодитися на угоду на умовах Москви ще до того, як демократи отримають контроль над Конгресом США.

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"Трамп любить Путіна і хоче завершити все це до січня", – сказав високопоставлений український чиновник. Він також зауважив, що Росія може отримати вигідніші умови, якщо домовленості укладуть до початку року.

Білий дім не відповів на запит Financial Times про коментар.

Тим часом демократи в Конгресі налаштовані використати свої законодавчі повноваження для посилення підтримки України та запровадження додаткових санкцій проти Росії. Вони також пообіцяли ретельніше контролювати зовнішню політику Трампа та перевіряти ділові інтереси Віткоффа і Кушнера.

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Вимоги Москви

Попри заяви про готовність до переговорів, Росія продовжує наполягати на власних умовах завершення війни. Після зустрічі з Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені Путін заявив, що Україна та її європейські союзники мають прийняти "компроміси" та "реалії".

Серед вимог Кремля – передача Росії територій Донбасу, відмова України від майбутнього вступу до НАТО та обмеження чисельності українських збройних сил.

Крім того, Москва домагається масштабних змін у системі безпеки Європи, сформованій після завершення холодної війни. Зокрема, Росія хоче, щоб НАТО скоротило розміщення військ і озброєнь на своєму східному фланзі.

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Додатковий тиск

Українські посадовці також пов'язують погіршення переговорних позицій Києва з обмеженнями, запровадженими щодо Starshield – військової версії супутникової системи зв'язку Starlink компанії SpaceX Ілона Маска.

Крім цього, останніми місяцями затримувалося постачання американських ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. У Києві розцінюють ці кроки як частину тиску з боку адміністрації Трампа, спрямованого на те, щоб змусити Україну піти на поступки Росії.

Високопоставлений український чиновник назвав дії американської адміністрації "чітким вибором" на користь допомоги Росії в отриманні вигідніших умов під час мирних переговорів.

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Водночас, за інформацією двох співрозмовників FT, знайомих із позицією Кремля, Росія планує використати майбутню кампанію повітряних ударів для посилення своїх переговорних позицій. Через це Москва навряд чи погодиться на швидке укладення угоди.

Гарантії безпеки

Переговори лише нещодавно перейшли до обговорення російських вимог щодо ширшої системи безпеки в Європі. Путін наполягає, що ці питання мають стати частиною остаточної мирної домовленості.

Європейські країни хочуть спочатку домогтися припинення вогню, а вже потім обговорювати майбутню архітектуру європейської безпеки. Вони також домагаються офіційної участі в переговорах. Росія заявила, що остаточна угода потребуватиме їхнього внеску, однак Путін поки не погодився розширити переговорний формат.

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Американська сторона, зі свого боку, намагається одночасно вирішити територіальні суперечки та питання європейської безпеки. У Вашингтоні також заявляють, що Москва нібито погодилася розглядати можливість надання Україні західних гарантій безпеки за моделлю п'ятої статті НАТО про колективну оборону.

"Я думаю, що президент Трамп відкритий до цього, але, очевидно, такі гарантії мають відповідати інтересам Америки", – заявив Кушнер у четвер, 19 листопада, в Берліні.

Він додав, що американській стороні вдалося переконати Росію розглянути таку концепцію гарантій для України.

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Однак уже в п'ятницю, 20 листопада, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що навіть варіант фактичного членства України в НАТО без формального вступу є неприйнятним для Москви.

"Нехай вони визнають непорушність нашої вимоги про те, що Україна ніколи не може вступити до НАТО. Коли це станеться, я думаю, ми зможемо обговорити питання гарантій безпеки", – сказав російський дипломат.

Переговори в G20

Окремо американські посадовці припустили, що Трамп може обговорити завершення війни з європейськими лідерами під час саміту G20, який він планує провести наступного місяця в Маямі.

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За словами двох співрозмовників видання, така можливість розглядається у Вашингтоні. Водночас високопоставлений французький чиновник заявив, що переговорів із європейцями щодо України на саміті не буде, оскільки Україну не запросили до участі в заході.

Нагадаємо, раніше Трамп запросив на саміт Володимира Путіна, однак російський диктатор поки не повідомив, чи приїде.

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