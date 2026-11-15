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ФСБ могла використати криміналітет для дискредитації правоохоронної системи України: політтехнолог пояснив, у чому ризик

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
1,1 т.
ФСБ
ФСБ могла використати криміналітет для дискредитації правоохоронної системи України: політтехнолог пояснив, у чому ризик. Джерело: armyinform

Російські спецслужби могли задіяти представників кримінального світу для інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію державних інституцій України.

Як пише РБК-Україна, таку думку висловив політичний експерт, політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.

За словами аналітика, головний меседж заяв, які поширюються від імені російського наркобарона Буркіна (відомого як "Мексиканець"), зводиться до заклику повністю ліквідувати силові, правові, судові та антикорупційні органи України, а також усю владу.

Водночас експерт зауважує, що автентичність цих записів не підтверджена, тож вони можуть бути згенеровані штучним інтелектом за вказівкою ФСБ.

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Голобуцький зазначає, що російський слід дійсно присутній у багатьох корупційних схемах, оскільки РФ виділяє значні ресурси на роботу спецслужб. Однак, на його думку, сприймати беззастережно тези, озвучені від імені представника ворожого криміналітету, недоцільно.

"Чомусь українці радісно вчепились у "викриття" і моментально забули, хто саме озвучує обвинувачення (або від якої особи їх озвучили). Це злочинець – раз. Це ворог під час критичної фази війни – два. І це агент ворожих спецслужб (про що він сам заявив) – це три", – зазначив експерт.

Політолог також звернув увагу на тенденцію, коли частина української аудиторії довіряє заявам російських медійних персон, таких як Юрій Дудь, Юлія Латиніна, Євген Чичваркін чи Віктор Шендерович.

За його словами, подібне некритичне сприйняття наразі спостерігається і щодо заяв "Мексиканця", які використовуються для критики державних органів у період війни.

Голобуцький додав, що оприлюднені матеріали потребують аналізу з боку відповідних українських структур, аби відокремити можливі факти від дезінформації.

Нагадаємо, НАБУ та САП оприлюднили нові аудіозаписи у резонансній справі "Карфаген". Вони заявили про викриття діяльності злочинної організації, яка роками безперешкодно функціонувала в Україні під прикриттям високопосадовців СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції.

Схема охоплювала десятки шахрайських колцентрів, торгівлю наркотиками, виготовлення фальшивої валюти, викрадення та катування людей. Одним із учасників схеми, за версією слідства, є лідер наркокартелю "Хімпром" Єгор "Мексиканець" Буркін.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполу Дмитро Торгало розповів про погрози з боку "Мексиканця", розслідування діяльності "Хімпрому" і мережі U420 зокрема, а також про те, як злочинці намагалися зірвати заборону незаконної речовини.

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