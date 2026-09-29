Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

ФСБ готує "мітинги" біля посольств держав-партнерів України в Москві: у ГУР розповіли, що задумав Кремль

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 1,3 т.
ФСБ готує "мітинги" біля посольств держав-партнерів України в Москві: у ГУР розповіли, що задумав Кремль
ФСБ готує «мітинги» під посольствами держав-партнерів України в Москві
Джерело: Сергій Гріц (AP)

Українська розвідка отримала попереджувальну інформацію про підготовку спецслужбами РФ постановочних прокремлівських акцій у Москві. Ворожі сили планується залучити для чергової інформаційно-психологічної операції, спрямованої проти країн, що надають військову та фінансову допомогу Україні.

Згідно з отриманими даними, у Кремлі вже погодили проведення протестних заходів. Про це OBOZ.UA повідомляє з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Кремлівський сценарій і географія акцій

Приводом для провокацій обрано так званий "день возз’єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей". Акції заплановано на 30 вересня 2026 року з 12:00 до 13:00. Загалом пікети планується розгорнути біля будівель посольств 13 держав-партнерів України: США, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії; Чехії, Іспанії, Італії, Румунії, Німеччини, Франції та Норвегії.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 5,9 т.
Перемир'я у Чорному морі не буде: Росія відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню
icon 5,9 т.
Перемир'я у Чорному морі не буде: Росія відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 4,2 т.
"Потрібно бути готовими до поступок": Папа Римський засудив зростання оборонних витрат ЄС
icon 4,2 т.
"Потрібно бути готовими до поступок": Папа Римський засудив зростання оборонних витрат ЄС
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 753
"Це рішення США": Британія відмежовується від прямих контактів з Росією на G20
icon 753
"Це рішення США": Британія відмежовується від прямих контактів з Росією на G20

Загальна чисельність залучених "протестувальників" має становити 1950 осіб – рівно по 150 осіб біля кожного посольства.

Організація та збір масовки покладені на підконтрольні Кремлю молодіжні та прокремлівські організації: "Молода гвардія Єдиної Росії" та "Волонтерська рота бойового братства".

Відповідальним за загальну координацію є Дмитро Юрійович Потапов.

Антизахідні гасла та символіка окупантів

Головна мета провокацій полягає в критиці західних держав за підтримку України. Також ФСБ хоче створити картинку для російських пропагандистських ЗМІ про нібито "ненасильницьке приєднання" українських територій.

Учасники акцій використовуватимуть заздалегідь підготовлені плакати та скандуватимуть пропагандистські гасла. Крім того, біля будівлі Посольства США в Москві планується розгорнути прапор терористичного угруповання "ДНР", а біля Посольства Великої Британії – прапор "ЛНР". До службової документації організатори додали приклади фотозвітів з минулих аналогічних акцій біля посольств США та Польщі.

ФСБ готує ''мітинги'' біля посольств держав-партнерів України в Москві: у ГУР розповіли, що задумав Кремль

У Москві готують пропагандистські мітинги

Джерело: Скріншот

Нагадаємо, нещодавно кремлівський диктатор Володимир Путін знову звинуватив Україну в нібито "зриві" перемовин. Мовляв, Російська Федерація хотіла відновити діалог до так званих виборів до Держдуми, але в ніч на 20 вересня Сили оборони влаштували масовану повітряну атаку на Москву.

Як писав OBOZ.UA, прессекретар диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що Російська Федерація не загрожує жодній із країн Європи й не має суперечок із жодною з держав. РФ нібито "не становить жодної загрози, нікому не загрожує, нікого не шантажує".

Схожі теми
пропагандаросійська пропагандаРосія - країна-агресорКремльмітинг
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись