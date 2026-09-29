Українська розвідка отримала попереджувальну інформацію про підготовку спецслужбами РФ постановочних прокремлівських акцій у Москві. Ворожі сили планується залучити для чергової інформаційно-психологічної операції, спрямованої проти країн, що надають військову та фінансову допомогу Україні.

Відео дня

Згідно з отриманими даними, у Кремлі вже погодили проведення протестних заходів. Про це OBOZ.UA повідомляє з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Кремлівський сценарій і географія акцій

Приводом для провокацій обрано так званий "день возз’єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей". Акції заплановано на 30 вересня 2026 року з 12:00 до 13:00. Загалом пікети планується розгорнути біля будівель посольств 13 держав-партнерів України: США, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії; Чехії, Іспанії, Італії, Румунії, Німеччини, Франції та Норвегії.

Загальна чисельність залучених "протестувальників" має становити 1950 осіб – рівно по 150 осіб біля кожного посольства.

Організація та збір масовки покладені на підконтрольні Кремлю молодіжні та прокремлівські організації: "Молода гвардія Єдиної Росії" та "Волонтерська рота бойового братства".

Відповідальним за загальну координацію є Дмитро Юрійович Потапов.

Антизахідні гасла та символіка окупантів

Головна мета провокацій полягає в критиці західних держав за підтримку України. Також ФСБ хоче створити картинку для російських пропагандистських ЗМІ про нібито "ненасильницьке приєднання" українських територій.

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Учасники акцій використовуватимуть заздалегідь підготовлені плакати та скандуватимуть пропагандистські гасла. Крім того, біля будівлі Посольства США в Москві планується розгорнути прапор терористичного угруповання "ДНР", а біля Посольства Великої Британії – прапор "ЛНР". До службової документації організатори додали приклади фотозвітів з минулих аналогічних акцій біля посольств США та Польщі.

Головні історії дня

Нагадаємо, нещодавно кремлівський диктатор Володимир Путін знову звинуватив Україну в нібито "зриві" перемовин. Мовляв, Російська Федерація хотіла відновити діалог до так званих виборів до Держдуми, але в ніч на 20 вересня Сили оборони влаштували масовану повітряну атаку на Москву.

Як писав OBOZ.UA, прессекретар диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що Російська Федерація не загрожує жодній із країн Європи й не має суперечок із жодною з держав. РФ нібито "не становить жодної загрози, нікому не загрожує, нікого не шантажує".

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