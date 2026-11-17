Французькі військовослужбовці вже кілька місяців таємно перебувають в Україні в межах місії "Воля" (Volia). Вони не беруть участі в бойових діях, а допомагають українській армії обслуговувати передану бойову техніку та навчають військових. Водночас французька влада ніколи не підтверджувала присутність своїх військовослужбовців в Україні.

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Про це пише RFI з посиланням на власні джерела, інформацію яких видання зібрало та перевірило. Місія працює в Україні щонайменше з літа 2026 року

Як працює місія "Воля"

За даними видання, "Воля" – це засекречений підрозділ, який очолює французький генерал. До цього часу про нього майже нічого не було відомо.

Підрозділ складається з невеликих груп військових, які виконують короткострокові завдання, приїжджаючи на ротацію.

А щоб зберегти "Волю" в таємниці, Париж використовує як прикриття місію Gerfaut – офіційний французький підрозділ, який із лютого 2023 року дислокується у Польщі в межах європейської навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine.

Через Польщу французькі військові й потрапляють в Україну. Співрозмовники видання розповіли, що солдатам, яких відправляють до нашої країни, наказують говорити, що вони їдуть у Польщу

Від 2023 року французи підготували у Франції та Польщі 25 тисяч українських військових.

"Що ближче до зони бойових дій відбувається навчання, то воно ефективніше", – пояснив виданню один з експертів.

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Які завдання виконують французькі військові

Місія "Воля" не передбачає участі французьких військових у бойових операціях. Основне їхнє завдання – підготовка українських бійців та обслуговування переданої Україні військової техніки.

Франція надала Києву, зокрема, самохідні артилерійські установки Caesar, винищувачі Mirage 2000 та високоточні ракети. Обслуговування такого різноманітного озброєння потребує спеціальних знань і досвіду.

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Спочатку розглядали можливість залучення цивільних технічних фахівців, однак через війну вирішили направити військовослужбовців французької армії. Їх добирають із підрозділів, які спеціалізуються на технічному забезпеченні військ.

У RFI не називають конкретні полки та підрозділи, залучені до місії, щоб не наражати військових та їхнє оточення на небезпеку.

Чому французький парламент не повідомили про місію "Воля"

Окреме питання стосується правових підстав перебування французьких військових в Україні.

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За статтею 35 Конституції Франції, направлення регулярних збройних сил за межі країни, навіть якщо вони не беруть участі в бойових діях, має бути доведене до відома парламенту. Однак, як зазначає видання, французька виконавча влада не повідомила депутатів та сенаторів про існування місії "Воля".

Голова комітету Сенату Франції із закордонних справ, оборони та збройних сил Седрік Перрен у коментарі виданню наголосив, що така місія не може автоматично вважатися державною таємницею, яка звільняє президента від конституційного обов'язку інформувати парламент.

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При цьому Седрік Перрен визнав, що французька військова підтримка України залишається предметом політичних дискусій усередині країни, а французьке суспільство розділене в питанні допомоги Києву, тому владі доводиться діяти обережно. Водночас він наголосив, що українці сьогодні борються і за безпеку Франції.

Видання зазначає, що місія "Воля" не є першим випадком, коли західні країни направляли своїх військових для підготовки української армії безпосередньо в Україну. Раніше такі програми реалізовувала Велика Британія в межах місії Orbital у 2015–2022 роках та Канада в межах операції Unifier, розпочатої у вересні 2015 року. Після повномасштабного вторгнення канадських військових вивели за межі України. Але у Британії та Канаді підтримка України є консенсусом серед політиків, а у Франції ситуація інша.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Франції Еммануель Макрон заявив про план розміщення французьких військових в Україні. Йдеться про 6 тисяч бійців, яких можуть перекинути в Україну після завершення війни. Про такі плани Макрон поінформував парламент і уряд Франції.