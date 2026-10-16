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Фон дер Ляєн відповіла, чи може Європа зняти санкції з Росії, і згадала "енергетичне перемир'я" Трампа. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
icon 399
Фон дер Ляєн відповіла, чи може Європа зняти санкції з Росії, і згадала "енергетичне перемир'я" Трампа. Відео
Урсула Фон дер Ляєн відповіла, чи може Європа зняти санкції з Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що санкції з Росії зняті не будуть доти, доки вона не припинить війну. Натомість на країну-агресорку посилять тиск, оскільки вона вдалася до ескалації війни.

Про це Ляєн сказала на полях саміту Європейської ради у Брюсселі 16 жовтня. Загалом "енергетичне перемир'я" було підтримано, проте стало видно, що Росія його не дотримується.

Що відомо

Президентка Єврокомісії зазначила про те, що вони підтримали запропоноване Трампом "енергетичне перемир’я". Проте побачили, що країна-агресорка Росія його зовсім не дотримувалася, натомість Росія вдалася до ескалації обстрілів України. Тому, за словами Ляєн, буде посилено тиск на Росію. Також вона сказала, що про скасування жодних санкцій не йдеться, поки Росія не припинить обстрілювати Україну.  

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"Ми підтримали запропоноване Трампом "енергетичне перемир’я", але побачили, що Росія його не дотримувалася – ані хвилини. Натомість Росія вдалася до ескалації, тому ми мусимо посилити тиск на неї. Ми не скасуємо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну", – сказала Ляєн.

 

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що США продовжили до 24 квітня 2027 року дію винятків із санкцій, які дозволяють проводити окремі операції із закордонними заправками російської нафтової компанії "Лукойл". Дозвіл поширюється також на чотири болгарські компанії групи, серед них – нафтопереробний завод у Бургасі. Попередній термін дії винятків спливав 29 жовтня 2026 року.

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