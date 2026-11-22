Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не має наміру брати участь у наданні Україні нового кредиту від Європейського союзу на суму 45 мільярдів євро. За словами глави словацького уряду, обговорення цього питання супроводжується політичним тиском, пов’язаним із затвердженням загальноєвропейського бюджету на 2028–2034 роки.

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Фіцо зазначив, що дискусія навколо нового пакета фінансової підтримки Києва обіцяє бути напруженою. Про це він заявив у своєму зверненні, опублікованому на Facebook.

Звинувачення в політичному шантажі

Коментуючи майбутні переговори в Європейському Союзі, він нагадав, що Словаччина раніше вже утрималася від участі в першому кредиті для України обсягом 90 мільярдів євро, і наголосив, що позиція країни залишається незмінною.

"Словаччина не брала участі в першому кредиті на суму 90 мільярдів, і такої самої мети ми прагнемо й зараз, хоча нас політично шантажують через прив’язку цього кредиту до всього бюджету ЄС", – заявив прем’єр-міністр Словаччини.

Критика військового фінансування

Глава словацького уряду висловив скепсис щодо доцільності запозичень на міжнародних фінансових ринках для підтримки України на тлі перспектив мирних переговорів. Фіцо розкритикував саме формулювання "кредит", назвавши ці кошти безповоротними.

На думку політика, Європейський Союз виступає поручителем за всією позикою, заздалегідь розуміючи, що Київ не зможе повернути ці кошти. Політик наголосив, що насправді йдеться "не про якісь кредити, а про подарунки".

При цьому Фіцо додав, що Словаччина продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу у міру своїх можливостей, однак не бачить підстав для участі у фінансуванні військових потреб, які, за його твердженням, лише затягують конфлікт.

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Переговори в Братиславі

Питання виділення нового кредиту та формування довгострокового бюджету ЄС стане однією з ключових тем майбутньої зустрічі у столиці Словаччини.

Фіцо повідомив, що планує детально обговорити цю ситуацію 23 листопада, коли в Братиславі відбудеться саміт за участю глав урядів країн Вишеградської четвірки (Угорщини, Польщі, Словаччини та Чехії), а також федерального канцлера Австрії.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Європейська комісія запропонує додатково залучити для фінансування України у 2027 році кредит на суму 45 млрд євро під гарантії спільного бюджету Європейського Союзу (ЄС). Але Болгарія, Чехія, Словаччина та Угорщина вже заявили, що не братимуть участі в цій програмі.