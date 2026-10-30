Фінляндія та Норвегія заговорили з Путіним: які можливості та ризики відкриває цей крок для України та Європи. Інтерв’ю з Веселовським

Європа знову заговорила з Путіним напряму. Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з російським диктатором, намагаючись обговорити можливі кроки до припинення війни проти України. Серед тем були захист енергетичної інфраструктури, обмеження ударів, обмін полоненими та продовольча безпека. Однак за півтори години розмови сторони не наблизилися навіть до натяку на якийсь конструктивний діалог. Поведінка Путіна під час розмови лише посилила сумніви в його готовності до реального компромісу. Значну частину часу він присвятив власному трактуванню історії та причин війни, тоді як конкретні кроки до припинення вогню відійшли на другий план.

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Не менш промовистою виявилася реакція самої Європи. Данія, Швеція та Італія розкритикували ініціативу, побоюючись, що окремі контакти з Кремлем послаблюють спільну європейську лінію. Водночас Володимир Зеленський підтримав Стубба і Стьоре, наголосивши на важливості відкритого діалогу, узгодженого з Києвом та партнерами.

Дзвінок до Москви знову порушив питання: що таки потрібно сьогодні – прямий діалог із Кремлем чи спільна європейська стратегія, а також хто і на яких умовах має представляти Європу в переговорах про завершення війни? Недовіра до Дональда Трампа як посередника підштовхує європейських лідерів шукати власні шляхи впливу на процес, але поки що Кремль вміло цим користується, бо зацікавлений у контактах з окремими державами, а не з Європою, яка виступає єдиним голосом.

Своїми думками щодо цих питань в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZ.UA поділився дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський.

– Лідери Фінляндії та Норвегії вирішили відновити прямі контакти з Москвою. Отримали все ті ж "незмінні цілі СВО" та урок "історії". Ці телефонні розмови вже викликали критику з боку Данії, Швеції та Італії, і здається, можуть вплинути на єдність Європи щодо підходу до Росії. Чому це сталося і для чого?

– Останнє і є головним. Європа має не один голос і навіть не 27, як держав-членів ЄС, а загалом 127. З'являється якийсь політик в Італії, не обов'язково перший, і робить гучну заяву. Весь світ її обговорює, і раптом виявляється, що в Італії немає єдиної позиції, а є дві. Потім з'являється ще одна позиція, опозиційна до попередніх, і їх уже три. І так далі. Це і є проблемою, по-перше, у взаєморозумінні з Україною, а по-друге, у діалозі з РФ.

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Щодо питання, чому і для чого? На мій погляд, є кілька причин. Серед них цілком справедливо називають прагнення цих країн продемонструвати свою здатність грати на рівні світової політики. І їм це вдалося. Є також думка, що саме ці країни зараз найбільш зручні для Росії. Вони мають особливий статус у міжнародних організаціях. Інші вважають, що таким чином європейці хочуть показати Сполученим Штатам: не лише вони можуть розмовляти з Росією, а й інші країни здатні вести діалог і досягати певних результатів.

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Важливо й те, що сам факт контактів Путіна з прем'єр-міністром Норвегії та президентом Фінляндії свідчить про певну складність ситуації для російського лідера. Для європейців у широкому сенсі це також демонстрація того, що вони не є сторонніми спостерігачами у цій війні. Вони можуть бути третьою силою поряд із Росією та Америкою, але залишаються самостійним гравцем.

– Що маємо в результаті цих телефонних розмов із Путіним?

– По-перше, Сполучені Штати дещо втрачають монополію на спілкування з Росією. По-друге, на столі з'являються нові пропозиції від наших північних партнерів, навіть якщо вони зрештою не приведуть до конкретних результатів. По-третє, ми бачимо певне послаблення позиції Росії на цьому етапі. Якщо Росія починає говорити про інші параметри, формати й деталі, щось пропонувати, то очевидно, що там шукають прийнятний вихід із ситуації.

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– Чи змінює це щось для України?

– У короткостроковій перспективі – ні. Але сам факт, що Росія хоче говорити з кимось, крім Трампа, свідчить про певне внутрішнє напруження. Москва намагається знайти спосіб його послабити й продемонструвати, що також готова до діалогу. Це певні позитивні ознаки, які не змінюють загального тла, але показують, що ситуація не є статичною.

– З одного боку, останнім часом Росія активізувала заяви про необхідність діалогу з Європою. Якщо раніше Москва зосереджувалася переважно на контактах із Трампом і США, то тепер, зокрема через заяви Ушакова, сигналізує про готовність до ширших контактів. Чи не намагається Путін таким чином зайти з іншого боку, розхитати Європу, поглибити розбіжності та розділити її?

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– Європу вже нікуди ділити й розхитувати. Повторю свою першу тезу: є не 27 голосів, а 127. Звісно, не дуже добре спостерігати, як союзники критикують одне одного за певні кроки. Але це неминуче. Це природний процес у демократичних суспільствах.

Звісно, Росія хотіла б використати ці контакти, щоб відокремити Фінляндію та Норвегію від решти європейських країн. Але вони й без цього мають власні позиції. Якщо послухати, що говорять на засіданнях Європейської ради 27 держав і їхніх керівників, то можна почути чимало різних думок. Єдине, в чому вони можуть бути одностайними, – це оцінка певного політика та необхідність якнайшвидше розв'язати питання, яке він блокує, щоб перейти до голосування. А все інше вони обов'язково обговорюватимуть і критикуватимуть. Повторюю: ця ситуація не є ані поганою, ані доброю. Вона завжди була такою і залишатиметься. Але у вирішальний момент європейці об'єднаються й знайдуть спільну позицію.

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На мою думку, головне, що ми почули з усіх цих розмов, – Путін залишився таким самим обмеженим і недалекоглядним. Він поводиться нерозумно, коли починає розповідати норвежцям, хто такі печеніги, хоча вони знають цю історію не гірше за нього. Скандинави мають власну історичну традицію, пов'язану з Києвом і Руссю, а їхні предки брали участь у подіях того часу. Тому такі лекції від Путіна виглядають особливо недоречно.

– До слова, значну частину телефонної розмови з Стуббом і Стьоре Путін присвятив середньовічній слов'янській історії та так званим "першопричинам конфлікту". Ми постійно чуємо від нього історичні аргументи. Що він намагається довести і кому?

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– Тут є два моменти. Перший: політики, зокрема Трамп, Путін та багато інших авторитарних лідерів, постійно повторюють одні й ті самі тези, щоб закріпити їх у свідомості населення та своїх прихильників. Путін хоче, щоб усі росіяни думали однаково. Щоб вірили, ніби Україна не є справжньою державою, що її створив австрійський Генеральний штаб, і в усю іншу маячню, яку він поширює. Він хоче, щоб так думали всі покоління: і п'ятирічні діти, і тридцятирічні, і п'ятдесятирічні. Щоб це стало загальнонаціональною позицією у РФ. Він прагне, аби жоден російський політик, промисловець чи суддя не відхилявся від цієї лінії. А далі ці тези поширюються світом. Їх підхоплюють в Індії та Китаї, китайські медіа передруковують його промови, і зрештою дедалі більше людей починають сприймати цю версію історії як правду. У результаті Україна ризикує зникнути зі світового сприйняття як самостійна держава, нація та історична спільнота.

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Другий аспект – не можна виключати, що з віком людина стає менш гнучкою у своїх поглядах і дедалі частіше діє за звичкою. Вона рухається давно прокладеними коліями, стає заручником власних переконань. Путін використовує публічні виступи, щоб знову й знову озвучувати свої усталені уявлення та виливати все, що накопичилося в нього всередині. Але головне полягає в тому, що йому потрібна ця трибуна й потрібні контакти із зовнішнім світом. Він ненавидить Мерца, Макрона, а також Трампа, якого вважає дурним і наївним. Водночас Путіну важливо залишатися помітним у міжнародній політиці, адже Росія перебуває в ізоляції. І ось йому телефонують фіни та норвежці. Він отримує можливість знову виступити й повторити, що Україна нібито пов'язана з печенігами та іншими історичними сюжетами, які він використовує для заперечення української державності. І цей наратив знову починає поширюватися.

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– Виходить, що розмова виглядає певним дипломатичним успіхом Москви…

– Так, певною мірою це можна вважати дипломатичним успіхом Москви, але не через сам факт розмови з Путіним, а через те, у якому форматі вона відбулася. Стубб і Стьоре спілкувалися з російським лідером від імені своїх держав, а не всього Європейського Союзу чи НАТО. Для Кремля це вигідний сценарій, адже Москва зацікавлена в переговорах з окремими країнами, а не з Європою як єдиним політичним суб’єктом. Самостійні ініціативи створюють враження, що спільної лінії щодо Росії немає. Реакція Данії, Швеції та Італії це підтверджує: вони критикували контакти, які не були попередньо узгоджені з партнерами. Водночас було б передчасно стверджувати, що Фінляндія та Норвегія відмовилися від спільної європейської політики.

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– Очевидно, що щось таке і повинно було відбутися. Якою тоді була головна мета цього дзвінка? Просто розпочати діалог і продемонструвати, що Європа також має таку можливість поговорити з Путіним напряму? Чи лідери Фінляндії та Норвегії прагнули все ж чогось досягти, донести до нього певні сигнали?

– Україна протягом останнього року твердо відмовляється віддавати свої території. Це треба зафіксувати. Протягом цього часу нам неодноразово повторювали, що це неправильна позиція і її потрібно переглянути. Навіть серед наших союзників знаходилися ті, хто казав: можливо, варто погодитися. Сполучені Штати також постійно про це говорили. Тому потрібно було перевірити, чи змінилася позиція Російської Федерації, чи вона залишається незмінною. Зараз Росія практично не просувається. Наш останній наступ на Куп'янськ і звільнення територій показали, що в України ще є сили. Це дуже важливий момент, адже на ньому наполягає президент Зеленський: питання територій мають обговорювати перші особи держав.

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Другий момент – готовність Путіна продовжувати війну. Під час цієї розмови її також перевірили. Виявилося, що готовність зберігається і найближчим часом навряд чи зменшиться. Далі постає питання, чи змінився загальний наратив довкола війни, чи залишаються плани перебудувати європейську політику безпеки та створити нову архітектуру, у якій Україна відіграватиме певну роль. Також важливо зрозуміти, чи можна зупинити бойові дії на нинішній лінії розмежування. Ця розмова допомогла з'ясувати позицію Путіна щодо цих питань. Лише сам Путін може підтвердити, чи дотримується він і далі позиції, яку озвучив у грудні 2021 року, коли висунув претензії до НАТО, ЄС, Європи та Сполучених Штатів. Чи й досі він вважає правильним виключно власне бачення? Ми побачили, що Путін практично не змінився, а його публічна позиція залишилася такою самою. Водночас з'явилися певна невпевненість або обережність, яких ми не спостерігали ще пів року тому.

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– Чому росіяни активізують європейський напрямок? Вони розуміють, що Вашингтон уже не має такого впливу, як раніше, а Україну Європа підтримує ще масштабніше, тому з нею потрібно домовлятися?

– Не виключаю, що Путін хоче піддражнити Трампа. Мовляв, ти ж хочеш стати миротворцем? Хочеш отримати Нобелівську премію? То дивись: якщо ти не тиснутимеш на українців, це робитимуть європейці, а Брюссель зрештою отримає медаль.

– Трамп тисне на Україну, як може.

– Але робить це традиційними методами. Де нові способи? Де нові погрози? Зеленський повідомляв, що американці передають нам 10–12 ракет Patriot на місяць. А можуть узагалі припинити їх постачання. Є й інші способи тиску: наприклад, перестати передавати запасні частини до американських систем, які використовуються в Україні. І вже за місяць усе може зупинитися. Це стосується навіть моторного мастила для спеціалізованої техніки.

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Є багато способів суттєво ускладнити нам життя. Не думаю, що цей аспект також залишився поза увагою. У таких питаннях неможливо визначити, що саме стало причиною певних дій. Російська дипломатія та розвідка – серйозні інструменти, які працюють на багатьох рівнях. Нещодавно хтось написав, що Росія любить діяти у два ходи. Це неправильно. Росія планує на десять ходів уперед і послідовно реалізує свої задуми. Тому важливо визначити головне, не відкидаючи інших деталей. Путін потребує голосу, присутності та розмови.

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– Добре це чи погано?

– Думаю, загалом для нас це непоганий знак. Якщо ми не віддаватимемо свого й не відступатимемо від наших принципів, Путіну дедалі більше хотітиметься говорити, висловлюватися та випрошувати особливі умови. Принаймні так я оцінюю ситуацію.

– Стубб зазначив, що дзвінок готували спільно з Україною та США. Президент Зеленський офіційно підтримав лідерів Фінляндії та Норвегії. Начебто все гаразд. Але чому не можна було попередити або проконсультуватися з іншими нашими союзниками? Наприклад, Данія входить до п'ятірки найбільших донорів України за обсягом допомоги. Це один із наших найвідданіших партнерів. З реакції прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен видно, що вона не в захваті від цього кроку?

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– Є німецьке прислів'я: що знають двоє, те знає і свиня. Якби ми розповіли про це данцям за три дні до розмови, про неї вже знала б половина Європи. Хороші сюрпризи залишаються сюрпризами лише тоді, коли про них знають двоє. Третього тут не повинно було бути. Друге: тепер нехай данці подумають, чому ми розмовляли саме з норвежцями. Нехай поміркують, як їм самим продемонструвати свою роль. Нехай творчо попрацюють і запропонують нам щось цікаве.

– А якщо вони образяться?

– Ні, не образяться. Вони поставили на Україну все, що могли, тому не відвернуться від нас. До речі, щодо допомоги: Норвегія надала Україні значно більше, ніж Данія, хоча населення в цих країнах приблизно однакове.

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– Але ж і Норвегія має неспівставні з данцями фінансові ресурси.

– Так, її суверенний фонд оцінюється приблизно в 1,3 трильйона доларів. Крім того, країна має десятки нафтових і газових платформ, які щодня приносять нові доходи. Змагальність між союзниками – це добре. Погано, коли вона перетворюється на сварки через журналістів, що і відбулося певним чином. Ось це вже проблема. Але таким, на жаль, є сучасний світ. Дипломатичність, обережність і повага до чужої думки дедалі менше цінуються.

– У Європейському Союзі знову актуалізувалося питання призначення єдиного переговорника. На вашу думку, чи справді потрібна одна людина, яка представлятиме Європу в діалозі з Росією? Серед головних претендентів знову називають згаданого вже президента Фінляндії Александра Стубба. Він має досвід взаємодії з Трампом, який раніше дослухався до його думки. До того ж останній дзвінок продемонстрував його готовність брати на себе таку роль.

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– З кожним днем у мене дедалі менше надії, що це справді станеться. Я бачу, що європейці не можуть дійти згоди з жодного серйозного питання, окрім тих випадків, коли рішення ухвалюють в останній момент. Зараз вони сперечаються щодо бюджету Європейського Союзу. Раніше не змогли створити єдиний танк, не домовилися про спільний літак. Тепер обговорюють спільну політику в автомобілебудуванні, але й тут мало що виходить. Укладають невеликі угоди, які не розв'язують головних проблем.

Звичайно, на роль переговорника підійшов би колишній політик, який уже не обіймає державної посади й не мусить безпосередньо захищати інтереси своєї країни. Він міг би працювати із секретаріатом, спільно сформованим зацікавленими державами та організаціями. Це був би нормальний варіант. Є приклади, коли так працювали колишні президенти Фінляндії, прем'єр-міністри Великої Британії та інші політики. Але я не хочу зараз називати конкретних імен, бо це було б недоречно. Хто я такий, щоб когось пропонувати? Проблема в тому, що до головного питання постійно додають другорядні умови, через які губиться суть.

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Є й інша складність: обрати таку людину важко не тому, що немає відповідних кандидатів. Росія відкидатиме будь-яку кандидатуру, яка їй не подобається. Але ми ж не можемо обирати переговорника лише за критерієм прийнятності для Російської Федерації. Призначити людину, яка влаштовуватиме Кремль, як-от Герхарда Шредера, теж не вихід.

– На вашу думку, такий фрагментарний прямий діалог окремих європейських країн із Росією триватиме? Чи все ж таки можлива спільна європейська позиція, єдина стратегія?

– Єдина позиція можлива в питаннях оборони та фінансування. Саме ці два напрями є основними для підтримки України. Йдеться про постачання озброєння, спільні проєкти з виробництва різних видів зброї, закупівлю американського озброєння та співпрацю з іншими країнами. Чому ні? Та сама Сербія продає нам зброю через європейські країни. Цей напрям підтримки продовжуватиметься.

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Питання фінансування також вирішуватимуть, попри те, що ми, як іноді здається, вже вимагаємо дедалі більше коштів. Очевидно, для цього є підстави. Фінансова підтримка теж триватиме й допомагатиме нам залишатися на плаву. А от щодо інших, менш важливих питань, я не бачу перспективи згоди чи формування єдиного голосу. Кожна країна будуватиме власну лінію підтримки України, зважаючи також на внутрішньополітичний контекст. Наприклад, сьогодні Велика Британія демонструє єдність, оскільки має узгоджену зовнішню політику. Тому й надходять кошти на підтримку України. В Італії ситуація інша. Віцепрем'єр-міністр Сальвіні заявляє, що не любить Україну й не хоче їй допомагати, але італійська допомога все одно надходить. Можливо, із затримкою на десять днів, але надходить. Подібна ситуація і з Польщею. Нещодавно там оголосили, що незабаром Україні передадуть два винищувачі МіГ-29. Але їх могли передати ще два роки тому. Натомість їх фактично використовують як предмет торгу українським життям. Адже кожен із цих літаків вже міг би збивати "шахеди". А кожен такий дрон може зруйнувати будинок або забрати двадцять життів. Ми все це знаємо й переживаємо на власному досвіді. І, на жаль, переживатимемо ще.