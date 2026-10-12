"Фінансове рятувальне коло для Путіна": сенатори-республіканці й демократи закликали Трампа терміново "змінити курс"

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Перехід України на євро – у Нацбанку зробили заявуПерехід України на євро: в НБУ зробили заяву щодо скасування гривні"Київстар" примусово підвищує тарифи для своїх абонентівЗалишилося кілька днів: "Київстар" примусово підвищує тарифи для своїх абонентівВ Україні різко переписали ціни на яйцяВ Україні різко переписали ціни на яйця: скільки тепер коштує десятокУкраїнцям не вистачає квартирВільне житло в дефіциті, українцям не вистачає квартир: де орендувати практично неможливо"Потрібні асиметричні відповіді": Хмара розповів про ураження пускових установок балістичних ракет РФ"Потрібні асиметричні відповіді": Хмара розповів про ураження пускових установок балістичних ракет РФЗнаменита українська тенісистка одягла сукню з вирізом на грудях і викликала фурор у Китаї. ФотофактЗнаменита українська тенісистка одягла сукню з вирізом на грудях і викликала фурор у Китаї. ФотофактРідкісний природний феномен: фотограф зняв гігантські червоні блискавки у небі над Корсикою. ФотоРідкісний природний феномен: фотограф зняв гігантські червоні блискавки у небі над Корсикою. ФотоОзвучено тариф на світло в Україні з 1 листопадаЯкий тариф на світло встановлять з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кВт*годРосія намагається позбавити українців доступу до базових ліків: в МОЗ констатують збільшення атак на фармацевтичний секторРосія намагається позбавити українців доступу до базових ліків: в МОЗ констатують збільшення атак на фармацевтичний секторУ Франції ліві визначились з кандидатом на президентські вибори: хто ним ставУ Франції ліві визначились з кандидатом на президентські вибори: хто ним став

"Фінансове рятувальне коло для Путіна": сенатори-республіканці й демократи закликали Трампа терміново "змінити курс"

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 732
"Фінансове рятувальне коло для Путіна": сенатори-республіканці й демократи закликали Трампа терміново "змінити курс"
Дональда Трампа закликали не допомагати Російській Федерації. Фото ілюстративне

Імпорт російських енергоносіїв Сполученими Штатами був заборонений Конгресом ще у 2022 році, щоб запобігти фінансуванню американськими доларами війни проти України. Вашингтон не повинен суперечити цьому рішенню конгресменів і тим самим допомагати агресору.

На цьому наголосила двопартійна група американських сенаторів у спеціальній заяві "щодо законності імпорту російського дизельного палива до Сполучених Штатів". Її текст був опублікований 11 жовтня на сайті Комітету із міжнародних відносин.

Звернення підписали сім політиків:

  • Джин Шахін, демократка від штату Нью-Гемпшир;
  • Сьюзен Коллінз, республіканка від штату Мен, членкиня Комітету з міжнародних відносин;
  • Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту;
  • Ліза Мурковскі, республіканка від Аляски;
  • Рон Вайден, демократ від Орегону;
  • Том Тілліс, республіканець від Північної Кароліни;
  • Джон Кертіс, республіканець від Юта.
Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 42,4 т.
Україна проведе вибори, якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я, – Зеленський
icon 42,4 т.
Україна проведе вибори, якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я, – Зеленський
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 23,1 т.
"Обидві сторони дали на це згоду": Трамп проголосив енергетичне перемир'я між Україною і Росією
icon 23,1 т.
"Обидві сторони дали на це згоду": Трамп проголосив енергетичне перемир'я між Україною і Росією
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 12,7 т.
The Atlantic: Трамп продав Україну Путіну, це найбезсердечніша зрада
icon 12,7 т.
The Atlantic: Трамп продав Україну Путіну, це найбезсердечніша зрада

Угода Дональда Трампа суперечить закону

Політики нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Конгрес США прямо і чітко заявив: країна не повинна імпортувати нафту з Росії, доки росіяни не припинять агресивну війну, а також погрози союзникам із НАТО.

Домовленості американського президента Дональда Трампа і кремлівського диктатора Володимира Путіна протилежні до закону № 117-109.

"Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива до США прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень для обґрунтування свого рішення, як того вимагає закон", – наголосили сенатори.

Вони закликали адміністрацію Трампа "негайно змінити курс", вказавши на злочини Кремля.

"Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансове рятувальне коло, доки Росія продовжує вбивати цивільних українців", – підсумували Шахін, Коллінз, Блюменталь, Мурковскі, Вайден, Тілліс і Кертіс.

Як писав OBOZ.UA:

– Раніше сенатор-демократ Кріс Мерфі звинуватив Дональда Трампа в навмисному фінансуванні російських ударів по Україні. Американський політик назвав керівництво Сполучених Штатів спонсором державного тероризму.

– Конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік повідомив, що американські законодавці готують спеціальний двопартійний законопроєкт, який має заблокувати всі закупівлі російської нафти. Документ назвуть "Актом Рональда Рейгана: мир через силу".

– Члени Сенату Джин Шахін та Елізабет Воррен назвали угоду Трампа й Путіна "повною зрадою України, європейських союзників і національної безпеки Америки".

Схожі теми
Переговори США та РосіїВійна в Україніконгрес СШАСШАРосія - країна-агресорнафтаДональд ТрампДональд ТрампВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись