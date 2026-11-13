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Олександру ПОКЛАДУ

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Про дестабілізацію ситуації

у місті Дніпрі

Шановний пане Олександре!

Я, Філатов Борис Альбертович, міський голова Дніпра, звертаюсь до Вас стосовно інформаційних атак, які були реалізовані впродовж останніх місяців з метою дестабілізації ситуації у місті Дніпрі з боку агентів російського впливу.

Спочатку російські пропагандистки Тетяна Монтян та Діана Панченко виступали ініціаторами інформаційних атак на Дніпро.

Далі з боку російського пропагандиста Анатолія Шарія була поширена дезінформація щодо підозри міському голові Дніпра з боку НАБУ. Пізніше була розповсюджена кампанія щодо "втечі Філатова за кордон".

Ці фейки масово з’явилися у понад двох десятках російських ЗМІ.

Сьогодні, 12.11.26, було розповсюджено інформацію про "кримінальну справу щодо Дніпровського міського голови за державну зраду".

Джерелом став російський сайт фейкових новин "London Insider", а в Україні це підхопили УНІАН та інші ЗМІ, що відносяться до пулу Ігоря Коломойського.

Видання "London Insider" було об’єктом розслідування в Британському парламенті, а відоме видання "The Guardian" у своєму розслідуванні називали зазначений російський сайт "фейковими новинами", що замасковане під "британське видання" та вказувало, що за його допомогою "розповсюджується неправдива інформація щодо західних компаній, які здійснюють діяльність в Україні" (це розслідування може легко може знайти кожен бажаючий).

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Вважаю, що ці інформаційні атаки здійснюються російськими пропагандистами у тісній координації з проросійською родиною політиків Загіда Краснова, який має тісні широкі зв'язки в рф, як родинного так і політичного характеру, бо його публічними партнерами були депутати-зрадники Царьов та Медведчук.

Ця родина проникла у владу Дніпропетровської області та її агенти впливу отримують посади в обласній владі.

Варто звернути увагу на те, що всі ці ворожі дезінформаційні атаки російської федерації всередини України підтримує блогер Ігор Лаченков, що був фіктивно заброньований попереднім міністром оборони. За інформацію ЗМІ, цей "блогер" нібито зараз входить до інформаційної мережі СБУ та має також лояльне ставлення з боку Офісу президента.

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Але звертаю Вашу окрему увагу, що він НЕОДНОРАЗОВО поширював російську дезінформацію разом із російською пропагандисткою Діаною Панченко.

В Україні ці агенти впливу діють в складі організованої групи і неодноразово координували свою діяльність, синхронно поширюють однакові публікації, інформаційно підтримують одне одного.

Групу очолює безпосередньо Загід Краснов, до неї входить його син Руслан Краснов, який фіктивно числиться в ССО і стверджує, що розбудовує партизанський рух, та також "блогер" Ігор Лаченков. Разом вони здійснюють організацію систематичного поширення російської військової дезінформації.

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Шановний пане Олександре, я неодноразово звертався до Ваших підлеглих щодо діяльності в Дніпрі мережі впливу агентів ФСБ РФ, але жодним чином на це ніхто не зреагував належним чином. Я не хочу виносити це у публічний простір, але готовий і зараз дати пояснення з усіх питань діяльності цієї групи.

Я стверджую, що слід розглядати ці дезінформаційні атаки на Дніпро як частину російської агресії.

Бо вбачається умисні публікації матеріалу, спрямовані на поширення паніки, дестабілізації Дніпра, дискредитації авторитету державної влади та місцевого самоврядування під час дії воєнного стану в Україні, надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, посяганням на конституційний лад та створення загрози життєво важливим інтересам України.

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Для ворога, російської федерації, вкрай важливо дестабілізувати Дніпро і це відбувається за допомоги конкретних осіб, що знаходяться в Україні.

Враховуючи вищесказане, прошу:

1. Внести вищезазначену інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами надання іноземній державі допомоги в проведенні діяльності проти України та поширення дезінформації, які підривають повагу до державних і виборних інституцій в Україні, а також здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, посягання на конституційний лад та створення загрози життєво важливим інтересам України.

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2. Здійснити перевірку осіб, що причетні до поширення матеріалів, спрямованих на інформаційну співпрацю з державою-агресором.

3. Визнати мене потерпілим у досудовому розслідуванні.

…

P.S. Також користуючись нагодою, я публічно хочу звернутись до командуючого ССО щодо неіснуючого інструктора партизанського руху Руслана Краснова, депутата обласної ради. Яким чином Ви тримаєте російську агентуру в так званому "національному спротиві"? Я звертався до Вас офіційно і не отримав досі жодної відповіді. Вам має бути стидно за це.

…

P.P.S. Завтра це звернення офіційно оформлене з усіма посиланнями та доповненнями, буде доставлене в центральний апарат СБУ для прийняття рішення відповідно до законодавства.

Дякую за увагу.

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