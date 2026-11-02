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Георгій Біркадзе
Георгій Біркадзе

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Новини політики / Думки
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Блог |

Федоров проти монополій. Монополії проти Федорова?

Федоров проти монополій. Монополії проти Федорова?
Іван Федоров

Сім негативних публікацій протягом п’яти годин. Імовірна вартість такого інформаційного залпу – близько 1 мільйона гривень. І все це проти Івана Федорова, який менше двох місяців тому очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Не знаю, хто стоїть за цими публікаціями та чи справді йдеться про замовну кампанію. Але така концентрація негативу за настільки короткий час викликає запитання. Особливо з огляду на те, які принципи роботи декларує новий керівник Агентства.

Жодних монополій. Прозорі тендери. Чесна конкуренція.

Державні підряди мають отримувати компанії, які здатні якісно виконати роботу, мають необхідних фахівців, обладнання, досвід і ресурси. А не ті, хто роками звик перемагати завдяки потрібним знайомствам та домовленостям.

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І це питання не лише справедливості. Сьогодні Агентство відновлення відповідає за надзвичайно важливі для країни напрями: захист критичної інфраструктури, відбудову зруйнованих об’єктів, дороги, мости та інші проєкти, від яких безпосередньо залежить стійкість України під час війни.

За кожним державним контрактом стоять бюджетні кошти, міжнародна допомога, безпека людей і конкретний результат. Тому будь-яка монополізація підрядів, штучне обмеження конкуренції чи непрозорі домовленості створюють ризики не лише корупції, а й зриву робіт, які країна не може собі дозволити.

І якщо спроби змінити усталені правила справді викликають такий інформаційний спротив, варто запитати: чиї інтереси вони зачіпають?

Але є ще одна обставина, про яку я хочу нагадати.

Іван Федоров – це людина, яка у 2022 році залишилася в окупованому Мелітополі та відмовилася співпрацювати з росіянами. Людина, яку окупанти викрали, але яка не зрадила українську державу та мешканців міста, які довірили їй посаду міського голови.

Він не зрадив Україну навіть під дулами російських автоматів. І як мінімум це заслуговує на повагу.

Звичайно, минулі заслуги не дають жодному посадовцю індульгенції від критики. І не повинні давати. Але між аргументованою критикою конкретних рішень та спробами дискредитувати людину ще до появи результатів її роботи – величезна різниця.

Федорова призначили на посаду на початку вересня. Минуло менше двох місяців. Він лише формує підходи до роботи Агентства, намагається налагодити управління та запровадити зрозумілі правила для підрядників.

То, може, спочатку дамо людині попрацювати, а не поливатимемо її брудом?

Тим більше, що йдеться про надзвичайно складну державну структуру, де результати не з’являються за кілька тижнів. Потрібен час, щоб змінити процедури, налагодити контроль, забезпечити конкуренцію та довести розпочаті проєкти до завершення.

Я не пропоную заплющувати очі на можливі помилки чи порушення. Навпаки, переконаний, що до Агентства відновлення має бути максимальна суспільна увага. Кожна гривня, кожен тендер і кожен підрядник повинні перебувати під контролем.

Але критика має спиратися на факти, документи та конкретні рішення. Якщо є порушення – показуйте докази. Якщо є сумнівні тендери – називайте компанії, суми та обставини. Якщо є корупція – звертайтеся до правоохоронних органів.

А якщо є лише інформаційний галас, то не варто видавати його за оцінку ефективності керівника.

Іван Федоров уже продемонстрував свою відданість українській державі в обставинах, у яких далеко не кожен зміг би вистояти. Тепер він має довести свою управлінську ефективність на новій посаді.

І для цього йому потрібно дати час.

Оцінюймо посадовців за справами, а не за кількістю негативних публікацій про них.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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