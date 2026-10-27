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"Фактично неправильно, стратегічно наївно": сенатор Макконнелл розкритикував Трампа за поступки Росії

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,8 т.
"Фактично неправильно, стратегічно наївно": сенатор Макконнелл розкритикував Трампа за поступки Росії
Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл

Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл розкритикував президента США Дональда Трампа за поступки Росії та обмеження допомоги Україні. Він вважає, що такі дії не допоможуть завершити війну, а лише дадуть країні-агресорці змогу посилити наступ.

Про це повідомляє The Hill. Макконнелл також наголосив, що підтримка України важлива для безпеки США та Європи.

Макконнелл попередив про наслідки поступок Путіну

Мітч Макконнелл вважає, що спроби очільника Білого дому завершити війну через поступки російському диктатору Володимиру Путіну та скорочення допомоги Україні приречені на провал.

Раніше сенатор переважно не коментував дії американської адміністрації, однак тепер відкрито критикує її підхід до врегулювання війни. Зокрема, він засудив заяву Трампа про нібито прихильне ставлення Росії до України, після порушення Москвою домовленостей про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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"Це фактично неправильно, стратегічно наївно та морально бездарно. Його підлеслива угода Росії, винагороджуючи агресора послабленням санкцій, не переконає пана Путіна зупинитися. Історія показує, що така поведінка підбадьорює російського автократа, який розглядає її як слабкість", – переконаний сенатор.

Також він застеріг Трампа від скорочення військової допомоги та обміну розвідданими з Україною. Макконнел нагадав, що подібні рішення можуть посилити позиції Росії на фронті й затягнути війну.

Крім того, сенатор не погодився зі словами спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, який назвав Путіна "гуманістом" після домовленості про звільнення американця Стівена Габбарда, який понад чотири роки перебував у російському полоні.

"Якщо президент серйозно ставиться до того, що говорить про припинення конфлікту, йому слід звернутися до мудрості американського народу, а не до наївних бізнесменів, які, здається, вважають, що дипломатія передбачає підлабузництво перед супротивниками. Пан Путін багато чого вміє, але він не гуманіст", – наголосив сенатор.

Підтримка України важлива для США

Разом з тим Макконнелл переконаний, що дозвіл Росії захоплювати українські території та посилювати вплив у Європі матиме негативні наслідки для довгострокових інтересів США.

Він також нагадав про причетність Москви до кібератак на американські державні установи та її підтримку Ірану в атаках на американських військових і об’єкти на Близькому Сході. На думку сенатора, тісна співпраця Росії з Китаєм також створює додаткові загрози для США та Європи, тому Вашингтону варто враховувати й досвід України у використанні безпілотників на полі бою.

"Інновації України на полі бою проти потужнішого агресора роблять її цінність як партнера очевидною", – додав він.

На завершення Макконнелл зазначив, що більшість республіканців у Сенаті виступають на підтримку України та не схвалюють домовленостей із Росією, Китаєм, Північною Кореєю й Іраном.

Він закликав Трампа зважати на цю позицію під час просування пакета оборонних витрат у Конгресі, де його ухвалення може бути складним.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше колишній віцепрезидент США Майк Пенс також виступив із різкою заявою, засудивши рішення адміністрації Дональда Трампа скасувати санкції щодо російського енергетичного сектору. За його словами, такий крок є прямою підтримкою військової машини Кремля.

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