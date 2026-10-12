"Факти свідчать про зворотне": Макрон не побачив енергетичного перемир'я з російської сторони

У понеділок, 12 жовтня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі немає підстав змінювати позицію щодо Росії через відсутність реального енергетичного перемир’я. Він також виступив за припинення атак на енергетичні об’єкти та в Чорному морі й відновлення мирних переговорів.

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Про це Макрон сказав журналістам під час відкриття Паризького автосалону. Інформацію оприлюднило агентство Укрінформ.

Відновлення взаємодії з Росією з енергетичних питань можливе лише за умови справжнього перемир’я, якого мають дотримуватися обидві сторони.

"За останні 48 годин я не побачив енергетичного перемир’я з російської сторони", – наголосив Макрон.

Він також прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості щодо припинення ударів з обох боків. Адже фактична ситуація свідчить про продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

"Нам усім потрібно серйозно ставитися до фактів. Сьогодні, вважаю, у нас немає жодної фактичної підстави змінювати свою позицію", – заявив президент Франції.

Французький президент наголосив на необхідності шукати шляхи для припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Він також запропонував поширити відповідні зусилля на Чорне море та відновити мирні переговори.

Водночас Макрон виступив проти поступок Росії під тиском її погроз.

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"Так – пошуку припинення ударів по енергетиці, а також, я б додав, у Чорному морі, і відновленню мирних переговорів. Ні – поступкам перед російськими погрозами", – підсумував він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна реагуватиме на російські удари по енергетичній інфраструктурі, якими РФ намагається посилити тиск на українців напередодні зими. Російські війська продовжують атакувати електростанції, енергомережі та інші важливі об'єкти, що створює загрозу для мільйонів громадян.

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