"Факти свідчать про зворотне": Макрон не побачив енергетичного перемир'я з російської сторони

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. ФотоЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. ФотоОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболу"Вони зашкварюються". Продюсер Вадим Лисиця розкрив, на яку умову довелося погодитися Потапу й Насті заради своїх старих хітів"Вони зашкварюються". Продюсер Вадим Лисиця розкрив, на яку умову довелося погодитися Потапу й Насті заради своїх старих хітів"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зерна"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зернаКаллас відповіла на заклик Трампа щодо виборів в УкраїніКаллас відповіла на заклик Трампа щодо виборів в Україні"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната АхметоваSense Bank запустив консультації жестовою мовою. Ілюстративне фото.Коли звичайного чату недостатньо: OBOZ.UA дослідив, як працює новий сервіс Sense Bank жестовою мовоюІлюстрація. ГороскопЖиття трьох знаків зодіаку стане набагато щасливішим у середині жовтня: вони будуть у розквіті сил

"Факти свідчать про зворотне": Макрон не побачив енергетичного перемир'я з російської сторони

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 216
Еммануель Макрон
Еммануель Макрон. Джерело: Getty Images

У понеділок, 12 жовтня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі немає підстав змінювати позицію щодо Росії через відсутність реального енергетичного перемир’я. Він також виступив за припинення атак на енергетичні об’єкти та в Чорному морі й відновлення мирних переговорів.

Про це Макрон сказав журналістам під час відкриття Паризького автосалону. Інформацію оприлюднило агентство Укрінформ.

Відновлення взаємодії з Росією з енергетичних питань можливе лише за умови справжнього перемир’я, якого мають дотримуватися обидві сторони.

"За останні 48 годин я не побачив енергетичного перемир’я з російської сторони", – наголосив Макрон.

Він також прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості щодо припинення ударів з обох боків. Адже фактична ситуація свідчить про продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Читайте також
Іван ШавловІван Шавлов
icon 49,5 т.
Президентські вибори у Франції – шанс для України
icon 49,5 т.
Президентські вибори у Франції – шанс для України
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
icon 11,2 т.
Трамп хоче російський дизель, Путін – нові поступки: що насправді стоїть за загрозою сварки зі США
icon 11,2 т.
Трамп хоче російський дизель, Путін – нові поступки: що насправді стоїть за загрозою сварки зі США
Остап ЯришОстап Яриш
icon 9,7 т.
"Ти за Америку чи за Україну?": на FOX News нагадали, хто розпочав війну
icon 9,7 т.
"Ти за Америку чи за Україну?": на FOX News нагадали, хто розпочав війну

"Нам усім потрібно серйозно ставитися до фактів. Сьогодні, вважаю, у нас немає жодної фактичної підстави змінювати свою позицію", – заявив президент Франції.

Французький президент наголосив на необхідності шукати шляхи для припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Він також запропонував поширити відповідні зусилля на Чорне море та відновити мирні переговори.

Водночас Макрон виступив проти поступок Росії під тиском її погроз.

"Так – пошуку припинення ударів по енергетиці, а також, я б додав, у Чорному морі, і відновленню мирних переговорів. Ні – поступкам перед російськими погрозами", – підсумував він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна реагуватиме на російські удари по енергетичній інфраструктурі, якими РФ намагається посилити тиск на українців напередодні зими. Російські війська продовжують атакувати електростанції, енергомережі та інші важливі об'єкти, що створює загрозу для мільйонів громадян.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
Перемир'я в УкраїніЕнергетикаРосія - країна-агресорЕммануель МакронЕммануель Макрон
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись