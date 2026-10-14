''Факти суперечать кремлівській пропаганді'': Мелоні звинуватила Росію в усвідомленому масовому вбивстві цивільних українців. Відео

Російська Федерація активізувала обстріли цивільної інфраструктури. Агресор намагається "підкорити Україну терором, холодом і темрявою просто тому, що не зміг підкорити її на полі бою".

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Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, визнавши, що у Кремлі брешуть про просування на фронті й натомість тероризують мирних жителів. Про це політикиня сказала 14 жовтня під час виступу в парламенті напередодні засідання Європейської ради.

Росіян можна посадити за стіл переговорів лише силою

Мелоні сказала, що РФ розпочала "нову осінню кампанію" проти України. Йдеться, перш за все, про повітряні атаки по українській території.

Прем'єрка перерахувала цивільні цілі, які останнім часом уражала держава-агресор. "Не здатна просунутися на фронті, Москва почала все сильніше бити по цивільному населенню: електростанції, житлові будинки, лікарні, навіть автобуси, в яких люди їдуть на роботу, як жахливе масове вбивство в Краматорську", – вказала вона.

Очільниця італійського уряду визнала, що це свідома російська стратегія – "підкорити терором, холодом і темрявою", тому що на фронті зробити це у РФ не вийшло.

"Факти суперечать кремлівській пропаганді й тим, хто несе її сюди: на початку року Росія захопила дуже небагато території, а у вересні втратила багато чого з того, що захопила", – наголосила політикиня.

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Вона додала, що невдачі окупантів на передовій "не впали з неба". Цього вдалося досягнути завдяки мужності України та підтримці Заходу (й Італії зокрема).

Таке стримування окупантів силою – єдиний ефективний інструмент, щоб посадити Росію за стіл переговорів, заявила Мелоні.

Додамо, що під час виступу вона також розкритикувала підхід президента США Дональда Трампа, зазначивши, що капітуляція України не може бути "миром", а його домовленість про поставки російського дизельного пального несе значні ризики. Прем'єрка наголосила, що Рим не змінює позиції щодо підтримки Києва, тиску на Москву та збереження єдності євроатлантичних країн.

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Як писав OBOZ.UA, раніше Джорджа Мелоні заявила, що "постійні російські провокації" є ознакою "певної нервозності" Москви.