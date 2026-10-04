F-16 і 20-мм снаряди: Зеленський розповів про успіхи зі збиттям реактивних "Шахедів" та плани України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська авіація наразі збиває близько 50-55% реактивних "Шахедів", а в окремих випадках цей показник сягає 60%. Тоді як винищувачі F-16 та 20-мм боєприпаси відіграють важливу роль у протидії таким дронам, а Україна планує збільшити кількість доступної амуніції.

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Про це Зеленський розповів, відповідаючи на запитання щодо протидії російським ударним безпілотникам. Інформацію зібрав OBOZ.UA.

Глава держави зазначив, що Україна прагне забезпечити використання 5-6 тисяч 20-мм боєприпасів для F-16 на добу та продовжує домовлятися з партнерами про їхнє постачання.

Звичайні "Шахеди" українські сили нині збивають із показником 85-92% – залежно від характеру комбінованої атаки Росії. Водночас реактивні безпілотники є складнішими цілями для перехоплення.

"Зараз якісне збиття біля 50-55%, іноді 60% – це наша авіація. Ф-16 дуже сильно допомагають, 20 мм амуніція, хорошо працює", – сказав президент.

Він додав, що загалом Росія вже застосувала близько 900 реактивних "Шахедів", не враховуючи тисячі звичайних безпілотників. Україна продовжує розвивати власні спроможності для протидії цим цілям, зокрема працює над питанням двигунів.

Зеленський повідомив, що Україна вже отримала другу партію 20-мм боєприпасів, щодо якої уряд Німеччини раніше ухвалив позитивне рішення.

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"Треба було прискорити, щоб воно сюди прийшло. Ось воно прийшло і це важливо", – зазначив президент.

Київ також веде переговори з німецькою стороною щодо нового великого пакета допомоги. Частину домовленостей уже виконано, а загальний пакет ще формується.

"Ви можете порахувати, 5-6 тисяч 20-мм на F-16 ми використовуємо на добу. 5-6 тисяч…Тобто це дуже солідні цифри", – наголосив Зеленський.

Україна працює над тим, щоб мати можливість отримувати 5-6 тисяч таких боєприпасів щодня. У цьому напрямку допомагатимуть Німеччина, Норвегія та Фінляндія.

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Окремо Зеленський розповів про розвиток програми турелей. Україна планує розмістити десятки таких систем на різних об’єктах.

Наразі в столиці вже встановили 12 таких систем, а ще 8 додаткових планують розгорнути в Київській області.

"Комбінований захист. Питання ж – нарощувати виробництво", – сказав він.

Крім того, Україна готується до застосування власних малих ракет. Зеленський заявив, що перші результати їхньої роботи очікують уже наприкінці жовтня.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що близько половини українських винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Президент Володимир Зеленський заявив, що через це Україна втрачає дорогоцінний час, коли літаки особливо потрібні для захисту повітряного простору.

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