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"Ердоган має свої зв'язки з Путіним": Зеленський запропонував провести зустріч лідерів у Туреччині

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 хв
12,0 т.
"Ердоган має свої зв'язки з Путіним": Зеленський запропонував провести зустріч лідерів у Туреччині
Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Путіним у Туреччині. Він сподівається на те, що Реджеп Тайіп Ердоган допоможе організувати переговори, оскільки має свої зв'язки з очільником Кремля.

Про це український лідер розповів у неділю, 1 листопада, в інтерв'ю CNN Türk. Зеленський наголосив, що хоче особисто поговорити з Володимиром Путіним як з особою, що приймає рішення, оскільки делегаціям не вдається врегулювати всі питання.

"Але тут є дуже важливий момент. Як ви і сказали, у Туреччині і без того відбулося безліч зустрічей, а в ОАЕ також пройшли зустрічі між технічними групами та делегаціями. Було досягнуто різних результатів, але війна триває", – додав президент.

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Водночас Зеленський наголосив, що ця зустріч має принести відчутний прогрес. На думку президента, якщо після неї люди не побачать результату, "це сприйматимуть як поразку дипломатії".

"Якщо Туреччина зможе цього досягти, ми погодимося й будемо лише раді. Так, ми готові до цієї зустрічі в Туреччині", – зазначив Зеленський

Раніше повідомлялось про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий відповісти на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського. У Москві стверджують, що ніколи не відмовлялися від міжнародних контактів.

Нагадаємо, що в Кремлі також назвали можливі місце й терміни проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії. За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, зустріч могла відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія не демонструє готовності до встановлення миру в Україні. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен скептично оцінила переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з російським диктатором Володимиром Путіним.

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