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Енергетичне перемир'я Трампа стосується лише НПЗ, але Росія і на нього ще не погодилась – Axios

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
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Енергетичне перемир'я Трампа стосується лише НПЗ, але Росія і на нього ще не погодилась – Axios
Фактично Трамп вимагає, щоб Україна без жодних умов припинила уражати російські НПЗ. Фото ілюстративне

В оголошеному президентом США Дональдом Трампом "перемир'ї" йшлося про припинення обстрілів виключно нафтопереробних заводів. Припинення ударів по електростанціях та енергомережах розглядається як "наступна точка" домовленостей між Україною і Росією, якщо атак по НПЗ не буде.

Про це заявило видання Axios. Якщо трактування журналістів відповідає дійсності, то Вашингтон вимагає від Києва одностороннього припинення вогню. В України внаслідок війни залишився лише один НПЗ, але й він фактично не функціонує через численні російські удари.

Неназваний співрозмовник із Білого дому заявив ЗМІ, що Трамп не хоче, щоб Україна атакувала російську нафтопереробку, бо вважає, що це призводять до росту цін на пальне у США.

Чиновник попередив, що українські обстріли російських НПЗ шкодять відносинам Володимира Зеленського з Трампом. Мовляв, американський президент "справді розлючений".

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Поки що держава-агресор РФ не погодилася на жодне припинення вогню, тоді як Україна хоче, щоб зупинилися атаки по її енергетичній інфраструктурі.

"Росіяни думають про це. Ми скоро дізнаємося, чи готові вони", – сказав неназваний представник Білого дому.

Axios стверджує, що спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер поки що відклали свою заплановану поїздку до Москви, принаймні доки не отримають чіткої інформації щодо того, чи готові Україна та Європа погодитися на нову пропозицію.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".

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