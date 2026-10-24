Експрем’єрка Свириденко отримала нову посаду. Документ

Колишню прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко призначили уповноваженою представницею Кабінету міністрів в Американсько-українському інвестиційному фонді відбудови (URIF). На цій посаді вона замінить Єгора Перелигіна, колишнього заступника міністра економіки та довкілля України.

Відео дня

Відповідне розпорядження № 1116 Кабінет міністрів України ухвалив 23 жовтня 2026 року. Згідно з документом, уряд відкликав Перелигіна з посади уповноваженого представника та делегував до фонду Свириденко за її згодою.

Яку посаду обіймає Свириденко

Наразі Юлія Свириденко є президенткою KSE Business School. На цю посаду її призначили у вересні 2026 року.

До цього вона очолювала уряд України. Після призначення на нову посаду у фонді Свириденко представлятиме Кабінет міністрів у структурі, створеній для залучення інвестицій у відновлення країни.

Що відомо про інвестиційний фонд України та США

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови створили у травні 2025 року на підставі міжурядової угоди між Україною та Сполученими Штатами.

Його головна мета – залучення капіталу та інвестицій для відновлення України, розвитку економіки й стратегічних галузей. Фонд також підтримує проєкти, спрямовані на відновлення країни, зміцнення ланцюгів постачання та посилення економічної безпеки й добробуту обох держав.

РЕКЛАМА

Документ про призначення Свириденко оприлюднений на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

Яку посаду Свириденко могла отримати після звільнення

Нагадаємо, після звільнення з посади прем’єр-міністерки України Юлію Свириденко розглядали як кандидатуру на посаду очільниці НАК "Нафтогаз України". Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, посилаючись на власні джерела.

Головні історії дня

За його даними, Свириденко могла спочатку стати виконувачкою обов’язків голови правління державної компанії, а згодом очолити її на постійній основі. Водночас кадрове рішення мало пройти через наглядову раду "Нафтогазу".

У разі призначення зарплата Свириденко могла зрости більш ніж у 20 разів порівняно з виплатами на посаді прем’єр-міністерки. За наведеними в матеріалі оцінками, оклад глави уряду становив близько 100 тис. грн на місяць, тоді як керівник "Нафтогазу" міг отримувати орієнтовно 2,2 млн грн до оподаткування.

Як писав OBOZ.UA, у липні 2026 року Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки України. Вона очолювала уряд із липня 2025 року, змінивши на цій посаді Дениса Шмигаля.