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Ексгенпрокурор Луценко про очільника Агентства відновлення Федорова: людина з дуже підозрілим бекграундом

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
3,3 т.
Ексгенпрокурор Луценко про очільника Агентства відновлення Федорова: людина з дуже підозрілим бекграундом
Колишній генеральний прокурор, колишній народний депутат Юрій Луценко. Джерело: Ельдар Сарахман

Голова Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Іван Федоров, попри значну роль відомства у організації захисту енергетики та інших критично важливих обʼєктів, не проходив спеціальної перевірки перед призначенням на посаду.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив колишній генеральний прокурор, колишній народний депутат Юрій Луценко.

"Чому нема захисних споруд над енергетикою? Чому взагалі агентство відновлення очолила людина, яка дуже дивним чином була обміняна з полону, звідки прибула аж з двома мобільними телефонами, і без жодної спецперевірки, без детектора брехні, раптом очолила ключове відомство", – заявив Луценко.

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На його думку, агентство має критичне значення для безпеки країни. "Агентство відновлення, тобто захисту енергетики – настільки ж важливе відомство, як [умовне] Міністерство виробництва зброї. І там сидить людина з дуже підозрілим бекграундом. Від корупції його оточення, коли він став головою обласної адміністрації до дуже дивних його пригод в російському полоні", – додав екс-нардеп.

"І на запитання, чи проводилась спецперевірка цього тіпа, ми не чуємо ніякої відповіді. І чомусь так співпало, що після його призначення, російські ракетні удари стали більш точними по об'єктам захищеної енергетики. Я думаю, що це дуже показовий випадок, коли ми шукаємо адекватну відповідь, яка зима нас чекає", – підсумував політик.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про низку компаній, які були створені або працювали в Мелітополі та Запоріжжі у час, коли Федоров був мером, а згодом головою Запорізької обласної військової адміністрації, які сукупно отримали контрактів на державних закупівлях на понад 11 млрд грн. Зокрема, одна з таких компаній отримала контрактів на 5 млрд грн. на будівництво фортифікацій, захист енергетики, зведення укриттів для шкіл та лікарень, при цьому ще буквально півтора роки тому її власник займався проектуванням саун. Низка фірм, повʼязаних із Федоровим та його оточенням, є фігурантами кримінальних проваджень Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України щодо розкрадання коштів на обʼєктах відбудови або завищенні цін на окремі компоненти. Крім того, декілька компаній потрапили до "чорного списку" Антимонопольного комітету із забороною брати участь у торгах через змови під час тендерів.

Політичну карʼєру Федорова повʼязують із народним депутатом від "Слуг Народу" Сергієм Міньком. Федоров працював секретарем у міськраді Мелітополя, коли Мінько був міським головою, а згодом очолив Запорізький обласний осередок партії "Команда Сергія Мінька". Також сам Федоров та його родичі працювали певний час у компаніях Мінька, з ним же повʼязані і інші бізнес-звʼязки нинішнього голови Держвідновлення.

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