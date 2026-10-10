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Зараз багато хто пише, що угода щодо дизельного палива, або, точніше, афера, потрібна Трампу лише як передвиборчий трюк. Він хоче переконати своїх виборців, що завдяки цьому "сильному" кроку йому вдасться знизити ціни на дизельне паливо. Цього, звісно, не станеться, але недалекі американські "глибокодумці" сподіватимуться на зниження цін принаймні до листопадових виборів до Конгресу. А далі, як зазвичай у Трампа, хай трава не росте.

Однак, гадаю, справа не лише в цьому. Трамп, його жадібна сімейка та оточення мріють про широкомасштабні оборудки з Путіним, які їм обіцяє Дмитрієв і Ко.

Дизельна угода має стати тараном, який проб’є санкційну блокаду і дозволить Трампу та його оточенню солідно заробити на дружбі з Путіним. Як привід для скасування санкцій обговорювалося звільнення політв’язнів. Але, мабуть, Росія на це не пішла: співробітники ФСБ не хочуть відпускати протестувальників — не для цього вони їх ув’язнювали.

Тому була розіграна інша афера, пов’язана з дизельним паливом. Путін нібито рятує Америку від високих цін на дизель, а на знак подяки Трамп послаблює санкційний тиск, простягає йому руку і відкриває нові можливості для махінацій.

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Насамперед це може дати зелене світло угоді щодо продажу активів "Лукойлу" консорціуму, пов’язаному з родиною Трампа та її партнерами. Трамп і його оточення розраховують заробити на цьому мільярди, і їм знадобилося політичне прикриття, що дозволяє упакувати фактичний хабар від Путіна в благородну обгортку.

Путіну ж ця афера потрібна щонайменше з трьох причин. Він сподівається, що з неї почнеться широкомасштабне скасування санкцій, намагається знову посварити США з Україною та Європою, сподівається, що Трамп, посиливши тиск на Зеленського, доможеться припинення ударів по російських НПЗ. А в ширшому сенсі йдеться про активізацію спільного тиску Путіна й Трампа на Україну з метою змусити її капітулювати перед Росією.

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Але не треба панікувати. У Трампа просто немає часу. Через три тижні, після неминучого, за всіма опитуваннями, гучного провалу республіканців на проміжних виборах, він стане кульгавою качкою, на яку новий Конгрес влаштує справжнє полювання на качок. Зараз суди блокуватимуть скасування санкцій, а потім цю аферу довершать конгресмени. Розслабляємося. Максимум, що може зробити Трамп найближчим часом, — дрібні підлості на адресу Зеленського. Стежимо за новими "антикорупційними" справами.

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