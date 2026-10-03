Дивний електорат, дивні опитування
З 21 серпня по 10 вересня (публікація – 17 вересня) КМІС провів опитування 1003 респондентів телефонним інтерв’ю за допомоги компьютера
щодо [не]довіри діючому президентові України.
Результат:
Довіряю – Не довіряю 54:41, оскільки можна судити з ілюстрації,
тобто позитивна різниця плюс 13 процентних відсотків – тільки вона й вказана числом, а не малюнком.
Трьома місяцями раніше довіра йому ж за даними того самого КМІС складала 61%,
хоча в той же час 67% висловили бажання його замінити, тобто ризикнути – незважаючи на довіру,
причому й серед тих, хто "скоріше довіряє", бажаючих зміни виявилося 68%, а от серед тих, хто "довіряє повністю", за його зміну було 33%.
Я цього "довіряємо, але нам його не треба" чи навіть "довіряємо повністю, але не треба все одно" (третина довіряючих "повністю"!) –
зрозуміти не можу:
або опитування хибне,
або, вибачте, електорат.
Але ж навіть така специфічна "довіра" – вже не 61 (як у травні/червні), а 54.
Що ж стосується вираховування "довіряють мінус не довіряють", то воно, як і "за мінус проти", особливого сенсу не має, адже на виборах:
той, в кого подібна різниця від’ємна: 40 мінус 60, тобто мінус 20,
обходить конкурента з позитивною різницею 35 мінус 5, тобто плюс 30,
бо 40 більше, ніж 35…
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