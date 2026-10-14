Директор ФБР Кеш Патель несподівано прибув до Росії: що відомо про візит

У Росію 14 жовтня приїхав директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель. Він має провести переговори із представниками Кремля.

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Відомо, що його візит триватиме два дні, і Патель відвідає не тільки Москву, а й Санкт-Петербург. Про це, посилаючись на власні джерела, заявив телеканал MS NOW.

Повідомляється, що Пателя прийматиме Федеральна служба безпеки Росії – наступниця КДБ радянської епохи, відома, зокрема, проведенням шпигунських операцій проти американських представників.

Візит відбувається на тлі інформації ЗМІ, що Патель особисто очолює ініціативу з налагодження тісніших зв'язків між ФБР і російськими та китайськими правоохоронними органами, включаючи обмін персоналом і розвідувальними даними.

Конгресмени закликали очільника ФБР скасувати відвідини РФ

9 жовтня конгресмени-демократи Джеймі Раскін і Джим Хаймс опублікували лист, у якому просили Пателя відмінити цю поїздку.

"Вінстон Черчилль описував Росію як "загадку, загорнуту в таємницю всередині загадки". Тепер у нас є загадка, похована в загадці, загорнутій у таємницю всередині цієї загадки: чому директор ФБР відвідує ворожу іноземну державу, яка скоює воєнні злочини, проводить операції впливу проти виборів у США, здійснює зловмисні кібератаки на нашу критичну інфраструктуру та допомагає нашим супротивникам виявляти й убивати американських солдатів? В інтересах нацбезпеки ми просимо вас переглянути своє рішення. Скасуйте цю поїздку", – зверталися політики до посадовця.

Нагадаємо: раніше Патель активно критикував розслідування щодо втручання Москви в американські вибори 2016 року. Він називав вплив росіян "містифікацією" і публічно ставив під сумнів висновки розвідувального співтовариства.

Як писав OBOZ.UA, влітку цього року джерела Politico стверджували, що Кеш Патель 14–15 жовтня приїде в Росію. Це повідомлення виявилося правдивим.