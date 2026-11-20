Євросоюз має намір викликати постійного представника Росії, аби висловити засудження з приводу останніх ударів по Києву. Йдеться про обстріл української столиці 19 листопада, під час якого були пошкоджені кілька посольств.

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Про це повідомила представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас. Вона також запевнила, що Євросоюз лише "посилить підтримку України та тиск на Росію".

Що сказала Каллас

"Коли Путін йшов червоною доріжкою в Шеньчжені, знов було нанесено російські удари по Києву, які пошкодили кілька європейських та неєвропейських посольств. Дипломатичні приміщення захищені міжнародним правом. Зневага Росії до нього демонструється щодня. У відповідь ми викличемо посланника Росії в ЄС через ці удари", – зазначила Каллас.

Очільниця європейської дипломатії додала, що ЄС "лише посилить допомогу Україні та тиск на Росію, щоб покласти край її війні".

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в четвер, 19 листопада, знову атакувала Київ. Через удар по столиці є загиблий та постраждалі.

Відомо, що один з дронів загарбників влучив у будівлю, розташовану позаду посольства Нідерландів. Також внаслідок атаки пошкоджень зазнало посольство Австрії. Окрім цього, уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ України.

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В ДСНС Києва повідомили, що після чергового російського удару виникли пожежі у 3 районах столиці.

Керівник Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" Роман Маленков, повідомив, що ворожий дрон влучив "за 150 метрів від офісу" заповідника, внаслідок чого на Подолі пошкоджені численні обʼєкти культурної спадщини.

Головні історії дня

В середу, 18 листопада, росіяни також атакували Київ. Зокрема, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загорання, а на Печерську вони влучили в багатоповерхівку, є постраждалі.