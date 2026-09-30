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Блог

Валерій Чалий
Валерій Чалий

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
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Блог |

Дипломатія – це про мир чи про зброю?

Дипломатія – це про мир чи про зброю?
"Шахеди" у небі. Ілюстраційне фото
Знову гучно в Києві… Відбили всяке бажання бігати у сховище (хоча це й неправильно, але стільки разів – не набігаєшся). Тому – лотерея…
Враження таке, що рашисти вирішили вирівняти співвідношення не на свою користь загиблих й важкопоранених на фронті за рахунок вбивств українського цивільного населення (або зразу, або через позбавлення базових потреб для існування). Очевидно, що це, насамперед – психологічна атака. Але вбивства цивільних (як додатковий бонус) передбачені.
Чесно кажучи, незадоволення певне є. Щоб не доводити до стресу – відкриваю карту Москви і вдивляюся уважно в потенційні цілі… Ну, щоб менше засобів і з більшою ефективністю… І щоб подалі від цивільних… Цілей – просто купа! Аматорство, звісно, але трохи допомагає…
Мрію… Про мир, а значить – про нашу балістику, про масштабування, про подолання асиметрії… Інакше ворога не зупинити.
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І не кажіть мені тільки оце все: про те, що дипломат, а дипломатія – це ж про мир, а не про зброю…
Дипломатія працює тільки тоді, коли паритет чи баланс є і не летять лише в тебе над головою ракети. Коли ворог знає: на кожний його засіб ураження знайдеться такий же. Все інше – імітація!

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Валерія Чалого
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