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"Дипломатія складніша, ніж здається": Сікорський відповів, чи буде Польща бойкотувати саміт G20 через запрошення Путіна

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 318
"Дипломатія складніша, ніж здається": Сікорський відповів, чи буде Польща бойкотувати саміт G20 через запрошення Путіна
Радослав Сікорський
Джерело: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Польща не має наміру бойкотувати саміт G20 через рішення президента США Дональда Трампа запросити на нього російського диктатора. Віцепрем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Варшава братиме участь у зустрічі голів МЗС G20 в Атланті незалежно від того, чи прибудуть туди представники Росії.

Водночас Сікорський назвав ідею Трампа запросити російського диктатора "поганою". Про це очільник польської дипломатії розповів в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Участь у G20 та ставлення до запрошення Путіна

Сікорський нагадав, що Путіну заборонено в'їзд до багатьох країн через ордер Міжнародного кримінального суду. Хоча США не є членом МКС, російський диктатор, на думку очільника МЗС Польщі, не може бути бажаним гостем, поки веде агресивну війну.

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"Дипломатія складніша, ніж здається, і часом ставить нас у незручні ситуації, але ми повинні знати, як із ними давати раду", – наголосив Сікорський. Він додав, що присутність Варшави на саміті не сприяє виходу Путіна з ізоляції, оскільки Польща не є приймаючою стороною.

На запитання про можливе потискання руки російському диктатору Сікорський відповів категоричною відмовою, зазначивши, що в нього "немає звички підтримувати тісні стосунки з підозрюваними".

Віцепрем'єр також висловив думку, що підхід Трампа, який шукає взаємовигідні рішення як бізнесмен, поки не дає результатів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Британія не планує відмовлятися від політики, яка передбачає відсутність прямих контактів із російськими посадовцями, незважаючи на запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт "G20" у грудні. Лондон не збирається змінювати свій підхід до прямих контактів із російською владою.

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