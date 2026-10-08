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Блог

Остап Яриш
Остап Яриш

Журналіст

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 1,8 т.
Блог |

Двопартійний удар по Москві: сенатори вимагають від Трампа нарешті запустити санкційну зброю проти Росії

Двопартійний удар по Москві: сенатори вимагають від Трампа нарешті запустити санкційну зброю проти Росії
Володимир Путін та Дональд Трамп

Сенатори з обох партій надіслали листа до адміністрації Трампа, закликавши по максимуму запровадити передбачені законом Ліндсі Грема санкції проти Росії. 

Листа написали Роджер Вікер (республіканець) – голова збройного комітету Сенату, і Джин Шагін (демократка) – співголова комітету із закордонних справ. Раніше такі ж заклики лунали від інших законодавців з обох партій. Зараз листа направили до держсекретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента.

"Путін продовжує ескалацію на полі бою, залучаючи нові підрозділи з Північної Кореї, а також посилює ракетні удари по цивільному населенню України та її енергетичній інфраструктурі", – написали сенатори.

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"Кожен день, що минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві продовжувати військову ескалацію.

Держдепартамент і Мінфін США повинні максимально використати нові санкційні інструменти, щоб перекрити Росії джерела доходів і доступ до технологій подвійного призначення, які підтримують її воєнну машину".

Дедлайн для запровадження санкцій і тарифів (або звільнення від них) спливає 18 жовтня. Кілька днів тому в інтервʼю CBS міністр енергетики США Кріс Райт сказав, що Трамп, найімовірніше, відкладе рішення до останнього.

Нижче додаю повний текст листа.

Двопартійний удар по Москві: сенатори вимагають від Трампа нарешті запустити санкційну зброю проти Росії

Лист до адміністрації Трампа. Джерело: Фейсбук Остапа Яриша

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Остапа Яриша
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