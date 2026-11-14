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"Дві речі": Зеленський пояснив що може схилити Путіна до поступок

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
804
"Дві речі": Зеленський пояснив що може схилити Путіна до поступок
Президент України. Джерело: ОП.

Україна розраховує використати американську військову та економічну підтримку як важіль впливу на Кремль під час переговорів. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що перспектива отримати додаткову зброю та посилення санкцій проти Росії змусить диктатора РФ Володимира Путіна серйозніше поставитися до можливості деескалації.

Про це глава держави заявив, коментуючи можливі кроки, які можуть спонукати російського диктатора до поступок. Інформацію зібрав OBOZ.UA.

Ключову роль у створенні умов для реальних переговорів може відіграти Конгрес США. Йдеться про ухвалення пакета допомоги Україні, який передбачатиме два основні компоненти – нові санкції проти Росії та постачання озброєння.

"Я вважаю, що Росія буде готова піти на більш реалістичні кроки в той момент, коли Конгрес Сполучених Штатів Америки буде готовий ухвалити рішення щодо сильного пакету підтримки для України. У пакеті можуть бути дві речі – санкції і зброя", – наголосив Зеленський.

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Україна вже має напрацьовані механізми посилення власних позицій, які можуть вплинути на перебіг війни та змінити розрахунки російського керівництва.

Зеленський нагадав про зустріч із Дональдом Трампом восени 2024 року в Trump Tower, коли той ще був кандидатом у президенти США. Тоді український лідер особисто передав йому План перемоги, в якому, зокрема, йшлося про конкретні кроки американської підтримки.

"У Плані перемоги була зрозуміла річ, ви допомагаєте нам ось так, даєте нам ось це – і ви побачите, що Путін сяде за стіл перемовин і буде готовий до реальних кроків", – розповів глава держави.

Президент також провів паралель між прагненням Росії отримати нові гарантії безпеки та необхідністю посилення оборонних можливостей України. На його думку, Київ має повернутися до тих напрямів підтримки, які вже були розроблені та можуть дати практичний результат.

Зеленський припустив, що за умови посилення України та готовності американського Конгресу підтримати відповідні ініціативи до кінця року може з'явитися можливість домовитися про певну деескалацію.

Росія розраховує на зимовий період, однак додаткові військові можливості України можуть змінити її плани.

"Бо якщо Україна посилиться, краще спробувати дипломатію, а не випробовувати це посилення. Такий мотив має бути сприйнятий Путіним", – підсумував президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія продовжує заперечувати проти участі Європи у переговорах щодо завершення російсько-української війни. Натомість Москва вимагає демонтажу існуючої архітектури європейської безпеки.

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