"Дуже не хочеться, щоб це була "Ялта – 2, 3, 4": Зеленський висловився про можливу зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на можливій зустрічі представників США, Китаю та Росії ймовірним предметом розмови будуть Близький Схід, а також Україна. За його словами, не хочеться, щоб це була "Ялта – 2, 3, 4", тобто перерозподіл впливу.

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Найбільше цієї зустрічі хоче Росія, оскільки для неї є вигода такого формату, а найменше – Китай. Про це Зеленський заявив на зустрічі з медіа.

Що відомо

За словами президента, на сьогодні точно не визначено, про що можуть говорити Китай, Росія, Америка. Проте безумовно, предметом розмови буде Близький Схід та Україна.

"Дуже не хочеться, щоб це була "Ялта – 2, 3, 4", коли йде перерозподіл впливу. Я б навіть сказав не впливу, а думок – що можна так перерозподілити", – сказав президент.

Він зазначив, що на сьогодні світ зовсім інший – фрагментарний світ дуже сильно відрізняється від світу Другої світової війни як до, так і після, також зовсім інший технологічний світ.

Зеленський наголосив, що неможливо просто зробити такий перерозподіл між трьома, хоч як би цього хотіла Росія.

Він зауважив, що з усіх найбільше цієї зустрічі хоче Росія, найменше – Китай.

"Я б звернув увагу на те, хто більше за всіх хоче цієї зустрічі. Я вважаю, що після Аляски це буде друга така дипломатична, серйозна перевага Росії, якщо все відбудеться саме так, як зараз "вкидають" росіяни щодо своїх бажань про нову "Ялту". Я думаю, що Росія хоче більше за всіх. Я думаю, менше за всіх хоче Китай. Я просто не бачу вигоди для Китаю і точно бачу вигідність цього формату для Росії", – сказав глава держави.

Також президент наголосив, що хотів би, щоб тристороння зустріч в Абу-Дабі була до цього.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Зеленський вказав на загрози від угоди Трампа з Путіним і пояснив, що стоїть за вимогами Росії до НАТО.