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"Дуже добре підготовлений": Стубб розкрив, який "сигнал" дав Путін під час розмови щодо України

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
16,8 т.
Александр Стубб
Александр Стубб. Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) /Julian Staib.

Президент Фінляндії Александер Стубб розповів про свої враження від телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася наприкінці жовтня за участю прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре. Путін був добре підготовлений до бесіди, уважно слухав співрозмовників, але не продемонстрував зміни позиції щодо України.

Про це Стубб заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Він вважає необхідним відновлювати прямий діалог із Москвою.

Фінський президент назвав телефонну розмову з російським диктатором "хорошою та прямою". Путін був спокійним, уважним і добре підготовленим до обговорення.

"Він дуже проникливий, дуже аналітичний, дуже добре підготовлений і дуже спокійний у тому, як веде розмову. І він точно вміє слухати", – охарактеризував Стубб російського президента.

Водночас фінський лідер наголосив, що поведінка Путіна під час бесіди не означає зміни його політичної позиції. Російський диктатор продовжує заперечувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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Стубб пояснив, що рішення поговорити з Путіним було продиктоване необхідністю забезпечити Європі місце за столом переговорів щодо завершення війни. Він переконаний, що європейські країни не можуть залишатися осторонь дипломатичних процесів, якщо хочуть впливати на їхній результат.

"Якщо ми хочемо бути частиною переговорів, ми не можемо мовчати й тримати натиснутою кнопку вимкнення звуку. Ми повинні говорити безпосередньо з росіянами", – заявив президент Фінляндії.

Він уточнив, що розмова відбулася за погодженням з Україною. Її метою було безпосередньо передати російській стороні ключові повідомлення Києва щодо переговорів в Абу-Дабі. Виступав не як посередник, а як стовідсотковий прихильник України. Він також щодня спілкується з Володимиром Зеленським.

Ініціатива фінського та норвезького лідерів викликала невдоволення у деяких європейських партнерів. Зокрема, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала самостійні дії двох політиків, заявивши, що не розуміє їхньої мети. Європа має зберігати єдність, а не діяти в односторонньому порядку.

Стубб не погодився з тим, що телефонна розмова розділила європейські країни. Навпаки, він назвав її першою спробою Європи безпосередньо долучитися до посередництва.

Фінський президент також висловив сподівання, що надалі ініціативу щодо залучення Європи до переговорів переберуть на себе Німеччина, Франція та Італія.

Водночас президент Фінляндії скептично оцінює перспективи нинішнього переговорного процесу. Він не очікує швидкої мирної угоди та сумнівається, що найближчим часом відбудеться тристороння зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Хорошим результатом переговорів в Абу-Дабі вже можна було б вважати домовленість про дату наступної зустрічі на технічному рівні.

Окремо фінський лідер звернув увагу на загрози для безпеки Європи після завершення війни. Росія може перекинути свої війська до фінського кордону, тому європейські країни мають заздалегідь думати про запобігання новій агресії.

При цьому Стубб запевнив, що Фінляндія зараз має надзвичайно сильні оборонні можливості: близько мільйона резервістів, потужну армію та підтримку НАТО.

"Я ніколи не бачив Фінляндію в сильнішій позиції, ніж сьогодні", – підсумував він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Фінляндії Александр Стуббповідомив, що 27 жовтня під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним передав йому два послання від президента України Володимира Зеленського. У них йдеться про готовність України до двосторонньої зустрічі з РФ на рівні лідерів та про деескалаційні заходи, які пропонує Київ.

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