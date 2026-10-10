''Другого дня не буде'': переговори між представниками США, Європи та України завершилися достроково, – журналіст

Переговори у Маямі (США), щодо посилення дипломатії задля наближення тривалого та справедливого миру в Україні, завершилися достроково. Раніше планувалося, що зустрічі української делегації з американцями та європейцями відбудуться 9 та 10 жовтня.

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Втім сторони обмежилися лише одним днем. Про це на платформі Х повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу.

"Переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося. "Другого дня не буде", – йдеться у повідомленні.

Про що говорили на зустрічі 9 жовтня

Водночас 9 жовтня, за підсумками першого дня зустрічі, представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зазначив, що учасники переговорів провели "конструктивну" розмову спрямовану на закінчення війни в Україні.

"Представники Сполучених Штатів Америки, "трійки ЄС", Європейської Комісії, України та НАТО зустрілися в Маямі та провели конструктивні обговорення щодо потенційних шляхів деескалації та завершення війни з Росією напередодні зими та просування зусиль до міцного і тривалого миру", – йдеться у повідомленні.

Він поінформував, що учасники зустрічі розглянули низку питань, зокрема:

– підготовку до зимового періоду;

– зміцнення енергетичної стійкості;

– забезпечення експорту зерна.

Окрім того, йшлося про гарантії безпеки, довгостроковий захист України та Європи від майбутніх конфліктів, а також повоєнне відновлення української економіки й перспективи вступу країни до ЄС.

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На думку Віткоффа, обмін думками був конструктивним та сприяв визначенню напрямів для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією.

"Учасники підтвердили свою спільну відданість продовженню дипломатичних зусиль для досягнення стійкого миру, який зміцнює безпеку та створює можливості для тривалої стабільності й процвітання", – підсумував він.

Головні історії дня

Нагадаємо, переговірна група України вирушила до США, де 9–10 жовтня заплановано важливі зустрічі з американською та європейською сторонами. За словами Кирила Буданова, який увійшов до складу перемовників, Україна продовжує працювати над посиленням дипломатії задля наближення стійкого та справедливого миру.

Згодом стало відомо, що президент США Дональд Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Він повідомив, що Росія готова негайно спрямувати 300 тисяч тонн дизеля на американський і світовий ринки. Ще 500 тисяч тонн, за його словами, мають надійти в листопаді, а згодом – додатковий мільйон тонн. Постачання ще трьох мільйонів тонн пального залежатиме від стану російських нафтопереробних заводів.

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський дипломатично назвав цю угоду "слабким рішенням". Український лідер переконаний, що подібні подарунки для російського диктатора "не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу".