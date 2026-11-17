Для путіна це неабияке приниження їхати на саміт в Шеньчжень з розваленим мостом у Крим. Символ окупації півострова і війни проти проти України впав. ЗСУ файно постарались!

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А у Financial Times вийшла дуже логічна стаття, чому трійка, про зустріч якої говорять в усьому світі, є пародією на ялтинський розділ світу і не більше.

Почитайте переклад, згодиться:

Чому Путін, Трамп і Сі не можуть стати новою "великою трійкою"

(Лідери США, Китаю та Росії не можуть поділити світ між собою, навіть якби дуже хотіли)

Як комуніст, Сі Цзіньпін, імовірно, знайомий із висловом Маркса про те, що "всі великі всесвітньо-історичні події та постаті з’являються, так би мовити, двічі... перший раз – як трагедія, другий – як фарс".

Зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна багато хто охрестив "другим пришестям" Ялтинської конференції 1945 року за участі Черчилля, Рузвельта та Сталіна. Тож чи є Сі, Трамп і Путін новою "великою трійкою"? І чим, найімовірніше, закінчиться їхня зустріч – трагедією чи фарсом?

Коли йдеться про Трампа, елемент фарсу завжди цілком імовірний. До речі, у тій самій праці, де Маркс зробив своє знамените зауваження про трагедію та фарс, він також розмірковував про обставини, які "дозволили гротескній посередності зіграти роль героя". (Під "посередністю" він мав на увазі Наполеона III у Франції.)

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Цілком можна уявити й потенційно трагічний результат саміту в Шеньчжені. Якщо все піде зовсім не так, як слід, троє лідерів можуть домовитися про визнання "корінних інтересів" одне одного – якщо скористатися висловом, який так полюбляє Китай.

Вони можуть підтримати російське бачення війни в Україні та китайське бачення майбутнього Тайваню. Трамп, своєю чергою, може отримати певну допомогу в питанні Ірану або певні "перемоги" для економіки США.

Утім, з огляду на стислість і формат зустрічі, навряд чи вдасться укласти якісь нові вагомі угоди. Ба більше, кожен із лідерів може бути цілком задоволений самим лише символізмом спільного фото.

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Путіна вже давно непокоїть страх, що Росія втрачає статус однієї зі світових великих держав. Колишній президент США Барак Обама якось зауважив, що на міжнародних зустрічах російський лідер нагадує нудьгуючого школяра, який сидить на задній парті. Тож фотографія президента Росії, який стоїть поруч із лідерами США та Китаю – двох найбільших світових держав, – стане для Путіна значною символічною перемогою.

Символіка влади також дуже важлива для Сі Цзіньпіна. Він зробив "велике відродження китайського народу" своєю головною темою і, вочевидь, має намір наступного року забезпечити собі четвертий термін на посаді лідера Комуністичної партії.

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Внутрішня легітимність Сі Цзіньпіна та його міжнародний імідж тісно взаємопов’язані. Обидва аспекти можуть зміцнитися завдяки фотографії із саміту, на якій він постає в ролі гостинного господаря в центрі подій – у оточенні президентів США та Росії, що прибули з візитом.

Після принизливих для нього результатів проміжних виборів у США Трамп, ймовірно, з радістю скористається нагодою знову продемонструвати свою владу та статус на світовій арені. Китайський уряд майстерно вміє тішити самолюбство світових лідерів, які приїжджають до країни.

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Звісно, ​​завжди існує ймовірність, що протокольна фотосесія переросте в щось більш вагоме – особливо якщо зустріч затягнеться. Цілком можливо, що Путін спробує порушити питання України. До того ж, Трамп уже не раз схилявся до російської позиції щодо України після розмов із Путіним.

Так само після попередніх зустрічей із Сі Цзіньпіном Трамп озвучував тези, вигідні Китаю в питанні Тайваню – наприклад, у травні минулого року застерігав тайванців від кроків у напрямку незалежності, які могли б дестабілізувати ситуацію.

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Однак заяви Трампа настільки непослідовні – і можуть бути так легко змінені на протилежні, – що вони не мають тієї ваги, яку мали слова попередніх президентів США. Навіть якщо він піде на несподівані поступки в Шеньчжені, його помічники та союзники, найімовірніше, згодом їх нівелюють.

Трамп заявив, що хоче обговорити ядерне роззброєння. Це важлива тема, оскільки дія основних договорів про контроль над ядерними озброєннями вже припинилася. Ядерна зброя також є улюбленою темою для росіян, адже їхній величезний арсенал – найбільший у світі – залишається одним із небагатьох чинників, що підкріплюють їхні претензії на статус великої держави.

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Однак Китай – який стрімко нарощує власний, менший за обсягом арсенал – чітко дав зрозуміти, що наразі не зацікавлений у переговорах щодо обмеження ядерних озброєнь. Тож навряд чи тут варто очікувати якогось прориву.

Якщо говорити ширше, то китайському дипломатичному стилю притаманне уникання невимушених дискусій і несподіваних результатів. Схильність Сі Цзіньпіна суворо дотримуватися заздалегідь підготовленого сценарію – ще одна причина, чому від тристоронньої зустрічі в Шеньчжені навряд чи варто чекати на результати, здатні сколихнути світ.

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Але найважливіша причина, чому порівняння із зустріччю "великої трійки" 1945 року є хибними, полягає не лише в тому, хто саме бере участь у переговорах. Ми просто живемо в зовсім інші часи.

У Ялті Черчилль, Рузвельт і Сталін зустрілися в розпал світової війни, яка докорінно змінювала світовий порядок. Британські та американські війська вже вели бої на території Німеччини. До вступу російської армії в Берлін залишалося менше трьох місяців. До того моменту, коли США скинули першу атомну бомбу, залишалося пів року.

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Натомість нинішня "велика трійка" виглядає значно менш спроможною нав’язувати свою волю світові. США не вдалося здолати Іран – так само, як раніше вони не змогли перемогти "Талібан" в Афганістані.

Після більш ніж чотирьох років жорстокої війни – що довше, ніж знадобилося Сталіну, аби дійти до Берліна, – війська Путіна досі застрягли на сході України. А Сі Цзіньпін так і не знайшов способу підкорити Тайвань – острів із 23-мільйонним населенням, розташований усього за 100 миль від Китаю.

На щастя, ми більше не живемо в часи, коли "велика трійка" може диктувати свої умови решті світу.

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