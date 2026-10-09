Drone Deal і перехоплювачі балістики: Зеленський розповів, які важливі теми обговорив із міністром оборони Естонії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом. Серед головних тем були посилення захисту українського неба, фінансування закупівель засобів ППО та експорт української зброї до Естонії.

Відео дня

Про результати зустрічі Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що Естонія активно допомагає Україні зміцнювати протиповітряну оборону.

Зокрема, президент відзначив підтримку програми PURL, завдяки якій Україна отримує перехоплювачі балістичних ракет. Під час зустрічі сторони також обговорили можливість нових внесків і пошук додаткового фінансування для закупівлі засобів ППО.

Окрему увагу приділили Drone Deal – угоді, яка дозволяє Україні експортувати власне озброєння до Естонії. Як пояснив Зеленський, завдяки цьому Естонія зможе отримати перевірену зброю, а Україна – додаткові кошти на захист.

Сторони домовилися, що їхні команди оперативно працюватимуть над формуванням експортного пакета. Зеленський також подякував Естонії за підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі.

РЕКЛАМА

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Велика Британія оголосила про виділення 54 млн фунтів стерлінгів на енергетичну та гуманітарну допомогу Україні напередодні п'ятої зими повномасштабної війни. Про новий пакет заявив міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час першого візиту до України на цій посаді. Кошти спрямують, зокрема, на ремонт енергетичної інфраструктури, забезпечення резервного живлення, а також підтримку опалення та водопостачання. Під час візиту Мілібенд зустрівся із Зеленським і відвідав місце російського удару в Прилуках на Чернігівщині.

Головні історії дня