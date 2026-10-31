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ДПСУ спростувала версію Ткача про виїзд Кравченка за кордон: "Інформація неправдива і вкрай абсурдна"

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
492
Руслан Кравченко
Ексгенпрокурор України Руслан Кравченко. Джерело: Facebook Руслана Кравченка

ДПСУ заперечила версію Михайла Ткача про виїзд ексгенпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Раніше журналіст УП стверджував, що Кравченка нібито не випускали за кордон через позначку НАБУ і САП, а пропустили лише після "дзвінка з Києва".

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна" назвав цю інформацію неправдивою та абсурдною. Насправді жодної заборони на виїзд не було. Доручення передбачало лише інформування відповідного органу про перетин кордону.

"У цьому випадку заборони не було, а відповідно, діяли й прикордонники. Коли обмеження від уповноважених органів зазначені в системі, особа на виїзд не допускається", – підкреслив він.

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Адвокат Олег Шрам також звернув увагу на прогалини у версії Михайла Ткача: якби НАБУ і САП мали підстави оголосити Кравченку підозру, вони могли зробити це до або після його відрядження.

"Але ж цього не сталося ні наступного дня, ні через день, ні через тиждень, ні через місяць, ні досі. То до чого це? Розумію, важко всім, але ж не настільки, щоб писати подібну дурню", – наголосив Шрам.

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