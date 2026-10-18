Довжину шляху не розрахував ніхто: де Україні взяти сили битися далі і якою має бути перемога

На п'ятому році повномасштабної війни Україна продовжує стикатися з багатьма викликами. Росія, як і раніше, намагається змусити Україну капітулювати, виснажити фронтом та ударами по енергетиці.

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Якої довжини буде шлях боротьби, не знає ніхто, як і те, наскільки міцною буде підтримка партнерів. Видання "Дзеркало тижня" у своїй статті провело аналіз актуальної ситуації і з'ясувало, де Україні взяти сили битися далі і якою має бути перемога.

Армія

Автори матеріалу зазначили, що нині змінюється сама війна, і на нові способи ворога руйнувати нашу здатність опиратися не можна відповідати по-старому – ні на фронті, ні в тилу. Наша здатність чинити опір багато в чому залежить і від того, як на цей тиск реагують США та Європа.

"Росія намагається змусити Україну капітулювати. Нас – виснажити фронтом та ударами по енергетиці. США – втягнути в дипломатичний та економічний торг, де маленька Україна ризикує стати частиною угоди великих. Європу – залякати гібридним тиском, ядерними погрозами та диверсіями", – йдеться в матеріалі.

Перше завдання, яке президент Володимир Зеленський поставив перед новим головкомом Михайлом Драпатим, – утримати ситуацію на фронті. За операцією "Вівальді" будуть інші – йдеться про активне використання дронів і наземних роботів для штурму та мінування, а також про єдину систему управління військами, стійку до ворожої РЕБ.

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У виданні наголосили, що нова війна потребує не лише нових технологій – вона потребує іншої системи управління армією, і для цього у ЗСУ є кілька внутрішніх резервів. Серед них –зміна структури управління війною.

"Якщо Драпатому вдасться реалізувати свій план, то Генштаб стане мозковим центром: доктрина, планування операцій, підготовка, комплектування, аналіз. Кінетичну енергію війни – безпосереднє управління військами – візьме на себе Командування об’єднаних сил (КОС), а забезпечення ЗСУ всіма необхідними ресурсами – "головний офіс", Міністерство оборони", – зазначили в матеріалі.

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Армія має працювати як єдиний злагоджений організм, у якому верховний головнокомандувач, головком, генштаб, Міноборони та КОС мають свої ролі та спільну мету – результат, йдеться в дослідженні.

"Високоточною зброєю має стати сама система. У цьому – один із ресурсів для продовження боротьби", – наголосили в матеріалі.

Суспільство

За жовтневими даними Київського міжнародного інституту соціології, 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки знадобиться. При цьому 69% готові підтримати певний сценарій припинення вогню за умови збереження незалежності, невизнання окупації та наявності гарантій безпеки. Готовність чинити опір уживається з бажанням закінчити війну. І не означає згоди на будь-які умови миру.

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У дослідженні, яке Центр Разумкова провів на замовлення ZN.UA у 2024 році, 51% респондентів називали повернення до кордонів 1991 року мінімальною умовою миру. І водночас 46% не вважали ганебним ухилення від військової служби. Це не означає, що вони самі ухилялися або не були готові воювати. Проте показує суперечність між очікуваннями від війни та ставленням до особистої відповідальності за її результат.

Де взяти сили боротися

Головним ресурсом для боротьби є наша сила і стійкість, зазначили у виданні. Там наголосили, що межа політичної готовності партнерів – це ще не межа їхніх можливостей. І хоч Росія ще зберігає здатність воювати, Європа боїться ціни власної безпеки, Трамп мріє про угоду з Москвою, а помилки, яких припускається Україна, послаблюють тих, хто нас підтримує, проте в нас є сила і стійкість боротися. Видання наводить приклад 2022 року і виклики, через які вже пройшла Україна.

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"Згадаймо лютий 2022 року, коли на другий день війни Зеленському від партнерів надійшла пропозиція покинути країну. А скільки потім ми домагалися зброї, яку нам спочатку відмовлялися надавати? Наша сила й стійкість здатні змінювати межу їхньої готовності. І це ресурс", – зазначили автори матеріалу.

На думку видання, не можна лінійно розглядати ані продовження опору, ані наявність ресурсів, ані вихід із війни. Адже ми не знаємо, який фактор виявиться вирішальним: успіхи ЗСУ, рішучість Європи, домовленості США й Росії тощо. Усі варіанти потрібно враховувати, але на них не можна покладатися, йдеться в матеріалі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що міністр оборони Італії пояснив, якою бачить перемогу України у війні. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна не зможе перемогти Росію у війні в класичному розумінні цього слова. На його думку, справжньою перемогою для Києва стане виведення російських військ, припинення бомбардувань і можливість українців вільно жити та будувати своє майбутнє.