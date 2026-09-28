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"Доведеться заплатити ціну": у Кремлі зробили цинічну заяву про атаки на Україну

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 8,8 т.
"Доведеться заплатити ціну": у Кремлі зробили цинічну заяву про атаки на Україну
Дмитро Пєсков.
Джерело: ТАСС

У Кремлі зробили чергову цинічну заяву щодо ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі України. Там заявили, що це нібито "відповідь" на обіцянки "нищівних ударів" по території держави-агресора.

Про це сказав прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Він додав, що Україні "доведеться заплатити ціну за свої дії щодо Росії в останні місяці".

Що сказав Пєсков

Терористичні удари по українських містах і громадах у державі-агресорці, як і очікувалося, видали за "відповідь" Україні за самооборону. Пєсков спробував перекласти на Україну відповідальність за продовження російського терору  цивільного населення – так, мовляв, окупанти відповідають на українські удари по законних військових цілях на окупованих територіях та в самій РФ.

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"Наші збройні сили продовжують спеціальну військову операцію і досить послідовно завдають ударів по тих цілях, які вони вважають доцільними", – сказав Пєсков пропагандистам РФ.

"Доцільними цілями", судячи з наслідків атак РФ по Києву та регіонах України у вересні, Москва вважає житлові будинки, освітні, медичні та наукові установи, об’єкти промисловості та енергетики, склади продуктів і ліків та багато інших виключно цивільних об’єктів.

При цьому агресор "відповідає" нібито не лише на самі удари Сил оборони, а й на анонси їхнього нанесення українським президентом

"Ми маємо зробити так, щоб нікому не кортіло оголошувати плани щодо нанесення нищівного удару по Росії протягом 40 днів, як це, наприклад, лунало з Києва", – додав Пєсков.

Він також згадав про мирні переговори: "вичерпну заяву" щодо можливості їх відновлення, за його словами, раніше зробив російський диктатор Володимир Путін. Глава Кремля днями заявив, що РФ погодиться лише на переговори, в яких будуть враховані всі "інтереси Москви". А вони "всім дуже добре відомі і пов’язані із забезпеченням безпеки країни".

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Путін зробив заяву щодо мирних переговорів з Україною. Він вкотре звинуватив Україну у "зриві" переговорного процесу.

За словами диктатора, Російська Федерація "хотіла відновити діалог" до так званих виборів до Держдуми, але в ніч на 20 вересня Сили оборони влаштували масовану повітряну атаку на Москву і навіть "завдали ударів по виборчих дільницях".

Тепер "Росія має ще подумати" про можливість відновлення переговорів.

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