"Доведеться шукати компроміс": Рубіо назвав головне питання у переговорах про завершення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовим питанням у пошуку шляху до завершення війни Росії проти України залишається територіальне питання Донбасу. За його словами, Росія прагне отримати контроль над цим регіоном, однак не може захопити його військовим шляхом, тоді як Україна не готова відмовлятися від своїх територій через питання суверенітету та довгострокової безпеки.

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Про це Марко Рубіо сказав в інтерв’ю India Today, яке оприлюднив офіційний сайт Держдепу США. Він наголосив, що війна не може завершитися військовим шляхом, тому для досягнення дипломатичної угоди обом сторонам доведеться піти на певні поступки.

"Йдеться про 11% території"

Рубіо вважає, що в основі війни Росії в Україні лежить питання контролю над Донбасом, який він назвав одним регіоном України, що становить 11% території.

"Ця війна – про Донбас. Йдеться про один регіон країни. По суті, йдеться про 11% однієї частини цієї країни, яку Росія хоче отримати і не може захопити військовим шляхом, а Україна не хоче віддавати", – сказав держсекретар США.

Водночас він визнав, що Україна має вагомі причини не поступатися таким вимогам Росії.

"І в них є вагомі причини, чому вони не хочуть цього робити – заради суверенітету й власної довгострокової безпеки", – зазначив Рубіо.

Доведеться шукати компроміс

За словами держсекретаря США, головне питання полягає в тому, чи зможуть сторони знайти формат домовленості, за якого кожна з них отримає певні вигоди, але водночас погодиться на поступки.

"Питання в тому, чи можливе якесь взаємне пристосування, за якого обидві сторони повинні будуть зробити певні поступки, щоб покласти край війні", – сказав він.

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Рубіо наголосив, що ця війна не може бути вирішена на полі бою.

"Цю війну не вирішити військовим шляхом. Вона завершиться лише дипломатично. Питання полягає в тому, чи вдасться досягти такого результату, коли обидві сторони отримають певну вигоду, але водночас підуть на поступки, що дозволить завершити війну.", – заявив держсекретар США.

Немає жодного шансу закінчити війну без переговорів

Держсекретар США також заявив, що дипломатичне врегулювання неможливе без прямого діалогу між Україною та Росією.

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"Наскільки б складно це не було, я можу сказати одне: це неможливо зробити, якщо обидві сторони не будуть за столом переговорів", – сказав Рубіо.

Він додав, що США готові виконувати роль посередника у цьому процесі. Водночас Рубіо застеріг, що сама присутність представників України та Росії в одній переговорній кімнаті автоматично не означатиме розв’язання конфлікту.

"Ми не стверджуємо, що просто посадити їх в одну кімнату означає розв'язати цю проблему. Але в нас немає жодного шансу її вирішити, якщо ми не зможемо посадити їх за один стіл", – наголосив держсекретар США.

Як повідомляв OBOZ.UA, держсекретар США Марко Рубіо похвалив українських військових за хоробрий спротив ворогу. При цьому він заявив, що без допомоги США України вже б не існувало.