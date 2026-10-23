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"Досі немає відповіді на головне питання": Зеленський назвав умови справедливого миру для України

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
2,0 т.
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Архівне фото. Джерело: Пресслужба ОП

У пʼятницю, 23 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова рухатися до реальної дипломатії після припинення вогню. Також у планах є зустріч української та американської команд в Абу-Дабі на початку або в середині листопада, де переговори можуть відбутися на технічному рівні.

Про це глава держави сказав під час онлайн-виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні, передає Укрінформ. Припинення вогню має передувати предметній роботі над мирним планом.

"Сьогодні це припинення вогню. Це пункт номер один, і, на мою думку, саме після цього ми зможемо розпочати справжню дипломатію, а робочі групи зможуть працювати над планом", – наголосив президент.

Після нещодавньої зустрічі спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа в Москві обговорювалася можливість розблокування переговорного процесу. Надалі, за словами глави держави, можливі тристоронні переговори на рівні лідерів.

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Зеленський наголосив, що одним із ключових елементів справедливого миру має стати сильна українська армія. Для її утримання Україні знадобиться фінансова підтримка партнерів щонайменше протягом десяти років. Це також необхідно для відновлення країни після російських атак та підтримки економіки.

Крім того, Україна потребуватиме систем протиповітряної оборони й інших технологій для захисту навіть після завершення війни. Серед можливих складників гарантій безпеки президент назвав присутність на українській території представників європейської Коаліції охочих за підтримки США.

Водночас Зеленський звернув увагу на відсутність чіткого механізму реагування на можливе повторне вторгнення Росії.

"Нам потрібен не просто мир. Мир має бути справедливим і міцним. А це залежить від гарантій безпеки", – заявив глава держави.

Досі залишається відкритим питання, хто саме і як реагуватиме, якщо Росія знову вдасться до агресії із застосуванням безпілотників, ракет або сухопутних військ.

Серед інших важливих умов завершення війни Зеленський назвав відбудову України, залучення американського та європейського бізнесу, а також вступ країни до Європейського Союзу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що замороження війни на нинішніх позиціях може стати реальним способом її завершення. Україна прагне якомога швидше припинити бойові дії, однак не погоджується з тим, щоб Росія домагалася територіальних поступок за допомогою тиску та масованих атак.

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