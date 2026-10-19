"Допоможе завершити війну": в уряді США виправдали дизельну угоду й вигадали новий план

Міністр енергетики США Кріс Райт спробував виправдати рішення президента Дональда Трампа закуповувати російську нафту й не посилювати санкції проти Кремля. Він заявив, що це "не рятувальне фінансове коло", а "метод пряника" для диктатора Володимира Путіна – втім, різницю між цим Райт не пояснив.

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Ситуацію міністр прокоментував для ABC News. "Це пряник, щоб спробувати припинити війну. Це не економічне рятівне коло для Росії", – сказав він у неділю, 18 жовтня, у програмі This Week.

Представник американського уряду стверджує: Російській Федерації нібито доведеться закінчити повномасштабне вторгнення в Україну, щоб мати достатньо нафтопродуктів для продажу.

"Єдиний спосіб, яким РФ отримає вигоду від цього кроку, полягає в тому, що вона повинна експортувати дизельне паливо – а це означає, що вона повинна або споживати менше палива внутрішньо, або зменшити військові зусилля, або мати можливість ремонтувати свої нафтопереробні заводи. А цього вона може досягти лише завдяки мирній угоді з Україною, припиненню вогню в енергетиці або кроку до миру", – висловив думку Райт.

Ігноруючи поступки Росії, очільник Міненерго США запевнив, що Білий дім "усе ще чинить великий тиск" на російського ватажка.

"Ще ніколи не було таких санкцій проти Росії, як за часів адміністрації Трампа. Чотири з половиною роки цієї війни, півтора мільйона жертв не поклали їй край. Трамп не збирається просто розводити руками й говорити: "Ну, гадаю, ми ніколи не зможемо це зупинити", – розхвалив він свого боса.

Райт звинуватив політичних опонентів Трампа ще й у тому, що вони нібито підвищували ціни на пальне.

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"Люди обурені високими цінами на бензин і дизель, і ми це розуміємо, тому ми працюємо над вирішенням цієї проблеми різними способами. Натомість демократи протягом 15 років робили все можливе, щоб зробити енергоносії дорожчими", – сказав посадовець.

Як писав OBOZ.UA:

– Міністр фінансів США Скотт Бессент тричі ухилився від прямої відповіді на запитання, чи є Україна союзником Сполучених Штатів Америки. Водночас він зазначив, що саме Київ, а не Москва, отримує військову підтримку від Вашингтона.

– Тим часом рішення Дональда Трампа відтермінувати нові санкції проти РФ за кілька днів до їхнього набрання чинності викликало хвилю обурення в Конгресі США. Законопроєкт, спрямований на економічний тиск на Росію, раніше був ухвалений законодавцями з переважною двопартійною більшістю. Тепер представники Демократичної та Республіканської партій виступили з критикою указу американського президента.

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