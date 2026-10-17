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Доля України залежить від ЗСУ: Порошенко передав військовим мобільні шиномонтажі, легкові багі та техніку на 15 млн грн

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
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Доля України залежить від ЗСУ: Порошенко передав військовим мобільні шиномонтажі, легкові багі та техніку на 15 млн грн
Доля України залежить від ЗСУ: Порошенко передав військовим мобільні шиномонтажі, легкові багі та техніку на 15 млн грн. Джерело: "Європейська Солідарність"

Петро Порошенко передав у підрозділи ЗСУ чергову партію техніки та обладнання. "Сьогодні саме від того, наскільки забезпечені Збройні Сили, залежить, чи буде Україна, чи не буде. І в нас з вами немає жодного сумніву – Україна буде", – наголошує пʼятий Президент. 

Про це повідомляє "Європейська Солідарність".

Цього разу військові отримали мобільні шиномонтажі, легкові багі, мобільні пилорами, квадроцикли та генератори на суму майже 15 млн грн. Усе це супердефіцитні позиції, особливо на порозі зими, кажуть захисники. На жаль, держава їх досі повноцінно не забезпечує. 

Доля України залежить від ЗСУ: Порошенко передав військовим мобільні шиномонтажі, легкові багі та техніку на 15 млн грн

Петро Порошенко передав ЗСУ техніку та обладнання. Джерело: "Європейська Солідарність"

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"Зараз обговорюється державний бюджет на 2027-й рік. Що ми там бачимо? Підвищення зарплат суддям, прокурорам, правоохоронцям. І ми не бачимо там підніття грошового забезпечення воїнів Збройних Сил України. Ми цього не можемо допустити. Тому ми будемо різати всякі їх єБаки, кешбеки, і всі ці мільярди гривень будемо віддавати ЗСУ", – говорить Порошенко.

Доля України залежить від ЗСУ: Порошенко передав військовим мобільні шиномонтажі, легкові багі та техніку на 15 млн грн

Петро Порошенко передав ЗСУ техніку та обладнання. Джерело: "Європейська Солідарність"

"Європейська Солідарність" продовжує боротися за те, щоб податок на доходи, який сплачують військові, залишався у бригадах. Щоб воїни не витрачали власні кошти на пальне, запчастини й батареї для потреб бригади. Щоб гроші не тринькали на передвиборчі обіцянки, а спрямовували на посилення української обороноздатності", – пише лідер партії у соцмережах. 

Доля України залежить від ЗСУ: Порошенко передав військовим мобільні шиномонтажі, легкові багі та техніку на 15 млн грн

Петро Порошенко передав ЗСУ техніку та обладнання. Джерело: "Європейська Солідарність"

Доля України залежить від ЗСУ: Порошенко передав військовим мобільні шиномонтажі, легкові багі та техніку на 15 млн грн

Петро Порошенко передав ЗСУ техніку та обладнання. Джерело: "Європейська Солідарність"

Як відомо, "Євросолідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. У команді Порошенка підрахували – перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

Доля України залежить від ЗСУ: Порошенко передав військовим мобільні шиномонтажі, легкові багі та техніку на 15 млн грн

Петро Порошенко передав ЗСУ техніку та обладнання. Джерело: "Європейська Солідарність"

"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО – безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначає Порошенко.

Як повідомляв OBOZ.UA, Порошенко закликав Раду не втратити США і повернути на розгляд Антикорупційну стратегію.

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