Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що найбільший за час війни обмін полоненими між Україною та Росією має відбутися перед різдвяними святами. За його словами, у межах відповідних домовленостей додому зможуть повернутися тисячі людей.

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Про це Кушнер розповів в інтерв'ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру в межах подкасту MD Meets. Американський представник зазначив, що організація масштабного обміну була однією з головних цілей тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Що відомо про підготовку масштабного обміну полоненими

За словами Кушнера, американській стороні вдалося організувати зустріч представників України, США та Росії, під час якої обговорювали можливість проведення масштабної гуманітарної операції.

"Мета тристоронньої зустрічі полягала, по-перше, у тому, щоб з’ясувати, чи зможемо ми здійснити масштабний гуманітарний обмін полоненими, який відбудеться дуже скоро, перед святами, і який стане найбільшим за весь час війни", – сказав він.

Кушнер наголосив, що завдяки цьому додому зможуть повернутися тисячі людей. Водночас конкретної дати проведення обміну американський представник не назвав.

Він також визнав, що узгодження тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, яка відбулася 10–11 листопада, потребувало дещо більше часу, ніж розраховували у Вашингтоні.

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Що Буданов розповів про підготовку нового обміну полоненими

25 листопада керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував наступний обмін військовополоненими. За його словами, перші українські захисники можуть повернутися додому вже наприкінці листопада або на початку грудня.

Буданов зазначив, що запланований обмін може охопити понад тисячу людей. Водночас через масштабність операції повернення полонених відбуватиметься в кілька етапів – по кілька сотень осіб.

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Керівник ОП також повідомив, що процес узгодження деталей із російською стороною вже триває. Однак між Україною та РФ досі залишаються розбіжності щодо списків осіб, яких мають звільнити з полону.

Як писав OBOZ.UA, Джаред Кушнер заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні застрягли на територіальному питанні. На думку американського представника, перш ніж обговорювати можливі територіальні поступки, необхідно визначити умови повоєнного врегулювання, зокрема питання гарантій безпеки.