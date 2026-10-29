"Добудемо Нобелівську премію для Трампа": Соловйов розмірявся про "СВО" проти Норвегії. Відео

Російський пропагандист Володимир Соловйов видав нову абсурдну заяву. Він закликав Росію та США спільно провести "СВО" проти Норвегії.

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За його словами, метою такого потенційного задуму є нібито добути для президента США Дональда Трампа Нобелівську премію миру. Про це він сказав в ефірі російського телеканалу.

Що сказав Соловйов

Пропагандист Володимир Соловйов видав чергову абсурдну пропозицію. Він запропонував Росії та США спільно напасти на Норвегію. Такий цинічний спосіб він вигадав, щоб, за його словами, "добути для Трампа Нобелівську премію миру".

В ефірі російського телеканалу в агресивній манері пропагандист закликав домовитися з Америкою про спільний напад на Норвегію, щоб таким чином забезпечити Трампу престижну нагороду.

Такі заяви звучать від нього вже не вперше. Так, у січні рупор російської пропаганди закликав провести "СВО" у Вірменії. У своїй передачі "Соловьев. Life" він заявив, що втрата Вірменії – не в інтересах Росії, тож Москва могла б розпочати нову "СВО" і там, щоб уникнути виходу країни із "зони впливу" Кремля. Ці слова не залишилися без уваги в Єревані – посла держави-агресорки викликали до міністерства закордонних справ Вірменії.

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Після такої заяви Соловйова у Єревані відреагували. Посла Росії у Вірменії Сергія Копиркіна викликали в міністерство закордонних справ Вірменії і вручили ноту протесту, в якій висловлено глибоке обурення заявами Володимира Соловйова.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Росія нібито не хотіла руйнувати мости в Україні та сподівалася домовитися. Вона також заявила, що російське керівництво не хотіло знищувати інфраструктуру, але, як стверджує пропагандистка, його до цього "змусили".

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