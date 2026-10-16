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Блог

Серж Марко
Серж Марко

Військовий блогер

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
Блог |

До січня – тиск, після – політична битва: на що Україні сподіватися у США

До січня – тиск, після – політична битва: на що Україні сподіватися у США
США - Україна. Джерело: Getty

До січня включно Трамп включить свій максимум тиску, щоб допомогти другу Володимиру в зимовому наступі. Погоджуватись з його діями не можна в будь-якому випадку. Інакше кожна наша тимчасова поступка стане базою в подальшому.

Дипломатію треба розвивати, але не з Трампом, це не має сенсу.

Треба розвивати дипломатію з республіканцями, які зараз починають потроху відвертатися від Трампа, розуміючи, що він хоронить довгострокові перспективи їх партії, та з демократами. Бо це сили які є, та будуть. І саме з ними треба будувати правильні союзи.

Так, нас ці два роки Трамп старався продати РФ, поступово обмежуючи допомогу, яка була узгоджена ще до нього. Гарно що він не має абсолютної влади, інакше б було все набагато гірше. Але Трамп – не всі республіканці. Не вся Америка. І по ньому судити по всій Америці не варто.

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Так що дипломатія зараз вкрай потрібна, але з розумінням, що перші результати будуть тільки з початку наступного року, коли за Трампа візьмуться демократи, а республіканці почнуть відпадати від MAGA, щоб їх з нею не повʼязували, бо їм ще на наступні вибори йти. А це буде проблематично після всіх розслідувань, які чекають MAGA після виборів.

Так що тримаємось. Ачівка "пережити Трампа" вже десь зʼявилася на горизонті. Тепер треба до цього дожити.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сержа Марка
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